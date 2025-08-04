Hà Nội và Phú Thọ nóng nhất cả nước, cao nhất xấp xỉ 40°C

Theo bảng nhiệt độ quan trắc lúc 13h, Hà Nội và Phú Thọ là hai địa phương có nhiệt độ cao nhất cả nước, gần 40°C, trời oi bức có thể còn kéo dài nhiều giờ tới.

Hôm nay 4/8, Hà Nội và loạt tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung tiếp tục trải qua một ngày nắng đổ lửa, trời oi bức, ngột ngạt. Nhiệt độ thực đo lúc 13h cho thấy, tại trạm Hoà Bình (Phú Thọ) và Láng (Hà Nội) là hai nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước.

Nhiệt độ 13h ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Một số điểm nắng nóng nổi bật như trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39,3°C; trạm Láng (Hà Nội) 39,1°C; trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38,2°C; trạm Hà Tĩnh 38,2°C; trạm Việt Trì (Phú Thọ) 38,4; trạm Lạc Sơn (Phú Thọ) 38,3; trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,9°C...

Một số trạm khác tại Hà Nội cũng quan trắc được nhiệt độ lúc 13h vượt ngưỡng 38°C là Sơn Tây 38,5°C; Hoài Đức 38,1°C.

Hôm nay 4/8, Hà Nội tiếp tục nắng nóng đổ lửa. (Ảnh: Viên Minh)

Nhiệt độ thực tế ngoài trời người dân cảm nhận có thể chênh 2-4°C so với nhiệt độ thực đo, thậm chí cao hơn nếu có các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, độ ẩm giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy tại khu dân cư và cháy rừng.

Chiều tối và đêm nay 4/8, Bắc Bộ xuất hiện dông sau những ngày nắng gắt. Theo đó, vùng núi và trung du mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày mai 5/8, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm, nắng nóng còn xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ với nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 6/8, nắng nóng tại khu vực này xu hướng dịu dần.

Chiều và đêm 5/8, lượng mưa xu hướng gia tăng ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với những trận mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa dao động 30-70mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa khoảng trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 6/8 đến sáng 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong khi đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ khả năng còn kéo dài nhiều ngày tới khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt.

Chiều tối và đêm 5/8, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa dông sau những giờ nắng nóng gay gắt, oi bức, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguồn vtcnews.vn