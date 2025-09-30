Hân hoan ngày hội lớn

{title}
{publish}
{head}
Từ ngày 29-30/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và sự và cuộc tích cực của các cả hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với đó, nhiều hoạt động bên lề diễn ra sôi nổi, tạo dấu ấn đậm nét trong ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ
Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra sự kiện quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới
Ban tổ chức bố trí lực lượng chức năng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại Đại hội
Phân luồng hướng dẫn các phương tiện đưa, đón đại biểu
Các đại biểu thăm quan gian trưng bày tư liệu
Nhiều tư liệu lịch sử quan trọng được trưng bày tại Đại hội
Nữ đại biểu dân tộc thiểu số trao đổi bên lề Đại hội
Các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin địa giới hành chính sau sáp nhập
Các đại biểu thăm quan Trung tâm Báo chí
Đông đảo các cơ quan, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham gia đưa tin tại Đại hội
Đội ngũ phóng viên thông tin nhanh chóng, kịp thời
Người dân hào hứng tham gia tìm hiểu lịch sử lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ
Nhiều sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp với kỳ vọng đổi mới, hội nhập và phát triển tiến vào kỷ nguyên mới
Việt Hà - Vĩnh Hà - Phương Thanh - Lê Hoàng - Đức Anh
baophutho.vn Phú Thọ mới sau khi sáp nhập đã mở ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Nhưng để du lịch Đất...
baophutho.vn Do ảnh hưởng mưa bão, Quốc lộ 12 đoạn qua phố Lâm Hoá, xã Lạc Sơn bị ngập từ 0,8 - 1m, khiến phương tiện không thể lưu thông.
Bão MATMO hiện ở trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc...
baophutho.vn Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và tinh thần “Không bỏ ai bị bỏ lại phía sau”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo,...
baophutho.vn Chúng tôi có dịp trở lại thăm xóm Mỗ, xã Thung Nai vào một ngày thu trong trẻo đầu tháng 10. Con đường men theo triền đồi, qua cây cầu bắc qua...
baophutho.vn Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả 91 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Hoạt...
baophutho.vn Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc...