Hân hoan ngày hội lớn

Từ ngày 29-30/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và sự và cuộc tích cực của các cả hệ thống chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với đó, nhiều hoạt động bên lề diễn ra sôi nổi, tạo dấu ấn đậm nét trong ngày hội lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh - nơi diễn ra sự kiện quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Thọ

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới

Ban tổ chức bố trí lực lượng chức năng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại Đại hội

Phân luồng hướng dẫn các phương tiện đưa, đón đại biểu

Các đại biểu thăm quan gian trưng bày tư liệu

Nhiều tư liệu lịch sử quan trọng được trưng bày tại Đại hội

Nữ đại biểu dân tộc thiểu số trao đổi bên lề Đại hội

Các đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin địa giới hành chính sau sáp nhập

Các đại biểu thăm quan Trung tâm Báo chí

Đông đảo các cơ quan, thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham gia đưa tin tại Đại hội

Đội ngũ phóng viên thông tin nhanh chóng, kịp thời

Người dân hào hứng tham gia tìm hiểu lịch sử lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Phú Thọ

Nhiều sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp với kỳ vọng đổi mới, hội nhập và phát triển tiến vào kỷ nguyên mới

Việt Hà - Vĩnh Hà - Phương Thanh - Lê Hoàng - Đức Anh