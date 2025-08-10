Hàng công Man Utd sẽ chơi thế nào với 3 tiền đạo mới

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm “lột xác” hàng công Man Utd.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha (từ trái sang) trước trận Man Utd giao hữu với Fiorentina trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 8/9. Ảnh: Premier League

Mỗi bản hợp đồng này đều được xem là sự nâng cấp mạnh mẽ cho hàng công của HLV Amorim, hứa hẹn mang đến nguồn bàn thắng dồi dào mà “Quỷ Đỏ” đang rất cần.

Cunha (15), Mbeumo (20), Sesko (13) ghi tổng cộng 48 bàn tại Ngoại hạng Anh và Bundesliga mùa trước, vượt xa thành tích ghi bàn của toàn bộ đội hình Man Utd ở giải quốc nội (44) mùa 2024-2025.

Trong đó, Sesko đắt giá và được kỳ vọng nhất, nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính của Rasmus Hojlund. Sau bốn mùa giải thi đấu tại Áo và Đức, Sesko đã tích lũy đủ kinh nghiệm và thể lực để hoàn thiện kỹ năng của một trung phong toàn diện đầy triển vọng.

Cao 1m95 và chịu ảnh hưởng từ Zlatan Ibrahimovic - cựu tiền đạo của Man Utd, Sesko được đánh giá rất phù hợp với môi trường giàu tính va chạm của Ngoại hạng Anh, đặc biệt nhờ khả năng không chiến.

Vị trí 66 pha dứt điểm của Benjamin Sesko tại Bundesliga mùa trước. Ảnh: Opta

Trong mỗi mùa giải tại Bundesliga, Sesko đều thắng hơn 55% các pha tranh chấp trên không. Đây là lợi thế giúp trung phong 22 tuổi nguy hiểm ở nhiều tình huống: từ dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm, làm điểm đến cho những đường chuyền dài từ thủ môn hoặc hậu vệ, giúp đội nhà đẩy cao đội hình.

Không chỉ mạnh về không chiến, Sesko còn thường xuyên đón bóng bằng chân trong các tình huống triển khai từ phần sân nhà và làm tốt trong những pha một đấu một. Mùa 2024-2025, anh thực hiện gần ba pha rê bóng mỗi trận với tỷ lệ thành công 52% - con số ấn tượng so với vóc dáng cao lớn. Những thống kê này khiến Sesko trở thành thử thách khó nhằn cho bất kỳ hậu vệ nào.

Sesko và Hojlund có lối chơi khác biệt. Trong khi Hojlund gây ấn tượng bởi tần suất di chuyển không bóng, Sesko thường luân phiên giữa việc lùi xuống nhận bóng và chạy chỗ ra sau lưng hàng thủ. Sau hai mùa giải ở Old Trafford, Hojlund vẫn gặp khó trong các tình huống không chiến và khả năng làm tường - đây lại là điểm mạnh của Sesko.

Sesko cũng nhỉnh hơn Hojlund ở mọi thông số tấn công mùa 2024-2025. Trong mùa giải tệ nhất của Leipzig kể từ khi lên chơi Bundesliga, Sesko vẫn ghi được 13 bàn, trong khi Hojlund chỉ 4 lần lập công tại Ngoại hạng Anh.

Tại Bundesliga mùa trước, trung bình mỗi 90 phút, Sesko dứt điểm 2,48 lần, ghi 0,41 bàn, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn là 16,67%. Những thông số này của Hojlund lần lượt là 1,43, 0,18 và 12,50%.

Vị trí dứt điểm từ 25 pha làm bàn của Benjamin Sesko tại Bundesliga mùa 2023-2024 và 2024-2025, với 8 bàn bằng đầu, 4 chân trái và 13 chân phải. Ảnh: Opta

Để hình dung Sesko sẽ hòa nhập ra sao với hai đối tác tấn công mới, có thể nhìn lại mùa 2023-2024 của anh tại Leipzig như bản mẫu tham khảo. Mùa đó, Sesko sát cánh cùng Dani Olmo và Xavi Simons - hai “nhạc trưởng” hưởng lợi rất nhiều từ khả năng làm tường của anh.

Tại Man Utd, Cunha chạy cánh trái và sớm cho thấy sự ăn ý với đội trưởng Bruno Fernandes. Phía đối diện, Mbeumo cũng để lại dấu ấn với những pha bứt tốc phá bẫy việt vị và khả năng tạt bóng chính xác. Cả hai đều gia nhập Man Utd sau mùa giải hay nhất sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh, khi Cunha có 15 và Mbeumo có 20 bàn.

Lĩnh xướng hàng công phía trước bộ đôi này, điểm mạnh trong các pha xoay lưng về phía khung thành đối phương giúp trung phong người Slovenia rất phù hợp với lối chơi của họ. Cả Cunha lẫn Mbeumo đều ưa thích các pha phối hợp bật nhả nhanh trước khi xâm nhập khu vực nguy hiểm để dứt điểm hoặc chuyền quyết định, và Sesko sẽ là mấu chốt giúp những tình huống đó diễn ra trơn tru.

Khi kết hợp thêm Fernandes, Man Utd sẽ có ba cầu thủ sáng tạo có thể cung cấp bóng cho Sesko theo nhiều cách và nhiều vị trí, cả trong lẫn ngoài vòng cấm, để khai thác tối đa điểm mạnh của tiền đạo 22 tuổi.

“Sau mùa giải chật vật trong khâu ghi bàn, Amorim giờ đây sở hữu bộ ba hoàn toàn mới sẵn sàng khiến các hàng thủ Ngoại hạng Anh phải dè chừng”, trang chủ Ngoại hạng Anh bình luận.

Nguồn vnexpress.net