Hành trình gọi tên Anh hùng liệt sĩ

Có những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, các anh vẫn chưa thể trở về trọn vẹn với gia đình, quê hương bởi danh tính còn nằm lại giữa những khoảng trống của lịch sử. Trên những bia mộ chưa ghi tên là biết bao nỗi khắc khoải của người thân, là niềm day dứt chưa nguôi của những người còn sống. Và hôm nay, bằng trách nhiệm, bằng lòng biết ơn sâu nặng cùng những thành tựu của khoa học hiện đại, một hành trình thiêng liêng đang được tiếp nối: Hành trình gọi tên Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đại biểu dâng hương trước khi tiến hành lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Phù Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, những nén hương được thắp lên trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, thời gian có thể phủ bụi lên ký ức, nhưng sự hy sinh của các anh chưa bao giờ bị lãng quên. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời, một gia đình, một nỗi mong chờ chưa trọn vẹn. Và từ nơi đây, hành trình trả lại tên cho những người đã khuất chính thức bắt đầu.

Tổ lấy mẫu triển khai nhiệm vụ trước khi thực hành lấy mẫu.

Ông Nguyễn Văn Căn - người từng nhiều năm gắn bó với Nghĩa trang liệt sĩ Phù Ninh xúc động chia sẻ, nguyện vọng lớn nhất của ông cũng như của nhiều CCB là một ngày nào đó, những đồng đội năm xưa sẽ tìm lại được tên tuổi của mình. Giờ đây, khi từng mẫu sinh phẩm được lấy để giám định ADN, niềm mong mỏi ấy đang dần trở thành hiện thực...

Không đơn thuần là một quy trình kỹ thuật, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện với tất cả sự cẩn trọng, thành kính và trách nhiệm. Từng lớp đất được nâng lên nhẹ nhàng, từng mẫu vật được thu thập, niêm phong, ghi chép tỉ mỉ theo đúng quy trình chuyên môn. Đó không chỉ là công việc của khoa học, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sau khi triển khai làm điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Phù Ninh (xã Phù Ninh), “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tiếp tục được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình (phường Thống Nhất) với 24 phần mộ chưa xác định được thông tin. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ đã tạo nên sức mạnh để hành trình tri ân ấy được nối dài.

Hơn 50 năm kể từ ngày người thân hy sinh, hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ của gia đình ông Nguyễn Văn Cường (phường Thống Nhất) vẫn còn dang dở. Bởi vậy, khi “Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai, niềm hy vọng bấy lâu nay lại được thắp sáng.

Ông Cường nghẹn ngào tâm sự, từ năm 1969 đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ của người thân. Điều ông mong mỏi nhất là các liệt sĩ được xác định danh tính và trở về với gia đình, để những người ở lại có thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ.

Không riêng gia đình ông Cường, hàng nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đang đặt trọn niềm tin vào “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy không chỉ là một bước tiến của khoa học, mà còn là hy vọng về ngày những người con đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay yêu thương của gia đình.

Sự tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân cũng chính là động lực để các lực lượng tham gia chiến dịch nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm vinh dự, tự hào được góp phần thực hiện một nghĩa cử thiêng liêng đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Chu Hóa, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ.

Kết quả rà soát tại 292 nghĩa trang liệt sĩ và 2 đài tưởng niệm có mộ liệt sĩ của tỉnh Phú Thọ cho thấy, trong tổng số 28.826 mộ (gồm 884 mộ chờ, 3 mộ tập thể và 27.939 mộ đơn), có 21.427 mộ đủ thông tin, 1.065 mộ có một phần thông tin, 5.450 mộ không có thông tin. Số mộ cần khai quật, lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là 4.938 mộ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 tiến hành lấy mẫu 4.595 mộ tại 126 nghĩa trang liệt sĩ; giai đoạn 2 là 343 mộ tại 38 nghĩa trang liệt sĩ. Đó là khối lượng công việc rất lớn, trải rộng tại 131 nghĩa trang thuộc 69 xã, phường. Khó khăn không chỉ bởi địa bàn rộng, số lượng mộ lớn mà còn do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh, chiến dịch đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, không có ngày nghỉ.

Tính đến hết ngày 24/6, toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 516 phần mộ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ; lấy được 472 mẫu sinh phẩm để bàn giao phục vụ giám định ADN. Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài hành trình tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, các tổ công tác sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa chiến dịch về đích trước thời hạn đề ra.

Quy tập liệt sĩ tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, không chỉ là sự kết tinh của những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, mà sâu xa hơn, đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Để những người đã hy sinh được trở về trọn vẹn. Để những ngôi mộ vô danh không còn lặng im giữa tháng năm. Để tên tuổi của những người con ưu tú đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc được gọi lên bằng tất cả sự thành kính, biết ơn của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trọng Lộc