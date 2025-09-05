Hành trình lan tỏa yêu thương

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đã trở thành cầu nối yêu thương, điểm tựa tinh thần giúp hàng nghìn trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.

Cùng cán bộ Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đến thăm gia đình em Hoàng Anh Tú (sinh năm 2015) ở tổ dân phố Đầm Vạc, bố em mất sớm, mẹ em là lao động tự do, thu nhập bấp bênh trong khi phải một mình nuôi 3 con nhỏ đang tuổi ăn, học. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN phường Vĩnh Phúc đã nhận đỡ đầu, chăm sóc em Hoàng Anh Tú trong vòng 3 năm, với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng (từ tháng 6/2024 - 6/2026).

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Phúc thăm hỏi, tặng quà em Hoàng Anh Tú ở tổ dân phố Đầm Vạc.

Chị Hoàng Thị Lương - mẹ của Hoàng Anh Tú chia sẻ: “Khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ Hội LHPN phường và biết cháu Tú được nhận đỡ đầu, tôi xúc động rơi nước mắt. Ngoài số tiền hỗ trợ hằng tháng, sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của Hội đã tiếp thêm niềm tin, động lực giúp con vươn lên. Những tình cảm ấm áp của các chị là động lực giúp bản thân tôi cố gắng hơn nữa trong công việc và cuộc sống để làm chỗ dựa cho các con”.

Đồng chí Trần Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Vĩnh Phúc cho biết: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” không chỉ hỗ trợ kịp thời cho trẻ mồ côi mà còn tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua mặc cảm, mạnh dạn hòa nhập với cộng đồng. Chúng tôi xác định đây là một hành trình dài, cần sự chung tay của cả xã hội để mỗi em nhỏ đều có điểm tựa vững chắc, không bị bỏ lại phía sau. Thực hiện chương trình, đến nay, toàn phường có 10 trường hợp trẻ mồ côi được nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngoài sự hỗ trợ về vật chất, Hội thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các em trong học tập cũng như trong cuộc sống; tổ chức tặng quà nhân dịp Tết thiếu nhi, Trung thu, đầu năm học mới... Để tạo sức lan tỏa, đưa chương trình đi vào chiều sâu, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình, vận động các nguồn lực cùng chung tay thực hiện”.

Những năm qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo, giáo dục cho trẻ em như: Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em hằng năm; thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục kiến thức cho các thành viên trong gia đình về chăm sóc, nuôi dạy trẻ; xây dựng mô hình “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”... Từ đó, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” được triển khai hiệu quả càng thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp, tấm lòng nhân hậu của phụ nữ Đất Tổ, cũng như tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia giải quyết những vấn đề xã hội; góp phần đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền chăm lo, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi; trở thành điểm tựa để trẻ mồ côi có thêm nghị lực, vững bước trên con đường phía trước.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, các cấp Hội LHPN đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đăng ký nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi bằng 2 hình thức: Nhận đỡ đầu trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc nhận đỡ đầu gián tiếp thông qua các cấp Hội LHPN. Ngoài hỗ trợ về vật chất, các cấp Hội LHPN luôn quan tâm động viên về tinh thần để các em vượt qua mặc cảm, xoa dịu nỗi đau mất mát người thân, hòa nhập cộng đồng. Đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã vận động, kết nối để đỡ đầu cho hàng nghìn trẻ em mồ côi trong thời gian từ 3 - 7 năm.

Thời gian tới, với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của chương trình; phối hợp vận động các nguồn lực để ngày càng nhiều trẻ mồ côi được hỗ trợ; phân bổ các nguồn hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; biểu dương, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia thực hiện tốt chương trình; hướng tới mục tiêu 100% trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có “Mẹ đỡ đầu” đến khi các cháu đủ tuổi trưởng thành... Từ đó, tạo điểm tựa vững chắc giúp trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Thúy Hường