Hành trình trở về của cặp song sinh

Có những hành trình trở về không chỉ là một bước ngoặt của cá nhân mà còn mang ý nghĩa như một lời nhắc nhở cho cả cộng đồng. Với Nguyễn Thị Đức Minh và Nguyễn Đức Sáng - hai chị em song sinh vừa tròn 22 tuổi, quê ở xã Vĩnh Tường, con đường từ mái trường THPT chuyên Vĩnh Phúc ra đi rồi trở lại chỉ gói gọn trong vài năm nhưng đủ để trở thành câu chuyện đặc biệt chưa từng có trong ngôi trường này.

Bốn năm trước, Nguyễn Thị Đức Minh là học sinh lớp chuyên Địa lý và Nguyễn Đức Sáng là học lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Cả hai liên tiếp ghi dấu ấn trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2020 và 2021. Trong đó, Minh giành giải Ba rồi giải Nhì môn Địa lý; Sáng đạt giải Nhì rồi giải Ba môn Toán. Thành tích ấy đưa hai em được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội, theo học hệ chất lượng cao của trường.

Cặp song sinh Nguyễn Thị Đức Minh và Nguyễn Đức Sáng tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường Đại học sư phạm Hà Nội

Ngay từ những năm đầu trên giảng đường, cả hai đã xác định rõ ràng con đường mình chọn - không chỉ học cho riêng mình mà học để trở về. Chính vì vậy, cả hai chị em đều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm từng ngày, từng giờ để đạt kết quả cao nhất. Tháng 6 vừa qua, Minh tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm Địa lý với điểm số 3,92/4 - một kỷ lục hiếm thấy của khoa. Còn Sáng, dù học ngành Toán vốn khắt khe và áp lực nhưng vẫn đạt 3,64/4, đứng trong top 50 của ngành.

Nhìn bảng điểm ấy, nhiều người đoán cánh cửa của họ sẽ mở ra ở những đô thị lớn, thậm chí là nước ngoài. Nhưng Minh và Sáng chọn điều ngược lại: Cả hai trở về quê, trở về chính ngôi trường mình đã từng học để tiếp tục cống hiến. Ngay khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Nguyễn Thị Đức Minh và Nguyễn Đức Sáng đã trực tiếp đến trường THPT chuyên Vĩnh Phúc để nộp hồ sơ xin được giảng dạy tại trường bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Quyết định ấy không hề bộc phát mà được nuôi dưỡng từ nhỏ. Bố mẹ của hai em đều là nhân viên thư viện trường học nên từ nhỏ đã gieo vào lòng các con tình yêu với nghề giáo. Sáng chia sẻ: “Trong các gian phòng ở nhà em luôn chứa đầy sách. Mẹ bảo, làm thầy cô sẽ có một cuộc sống ý nghĩa và càng lớn hơn em lại càng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của lời nói đó”.

Còn với Minh, bên cạnh truyền thống gia đình, việc trở về này còn có sự khích lệ của các thầy cô ở trường chuyên. “Các thầy cô tin rằng chúng em hợp với việc giảng dạy. Em cũng muốn lan tỏa niềm yêu thích môn Địa lý đến từng học sinh. Ngay từ năm thứ hai đại học, hai chị em đã nói với nhau rằng ra trường sẽ quay về trường chuyên Vĩnh Phúc để giảng dạy. Đây là nơi chúng em được nuôi dưỡng, được thầy cô dìu dắt từng bước. Cảm giác đứng trên bục giảng, nhìn về lớp học nơi mình từng ngồi, là một niềm tự hào” - Minh nói, nụ cười pha chút bồi hồi.

Nguyễn Thị Đức Minh chuẩn bị chu đáo cho từng bài giảng nhằm lan tỏa niềm yêu thích môn Địa lý đến với học sinh.

Ở tuổi mà nhiều sinh viên xuất sắc chọn đi xa, chọn con đường du học để phát triển bản thân thì cặp song sinh này lại quay về một vùng đất quen thuộc nơi những lớp học vẫn rộn tiếng trống trường mỗi sáng để tiếp tục sự nghiệp của mình. Và sự trở về ấy, hơn cả một lựa chọn cá nhân, còn phản chiếu một vấn đề lớn của giáo dục: Làm sao để giữ chân những người giỏi, có tâm huyết ở lại với nghề, ở lại những vùng không phải trung tâm phồn hoa. Khi hai tấm bằng xuất sắc không trở thành “tấm vé” rời quê mà là “chứng chỉ” để phụng sự quê nhà, đó chính là một thông điệp về giá trị của sự cống hiến.

“Mấy chục năm gắn bó với nghề giáo, tôi chưa thấy trường mình có trường hợp nào như thế. Song sinh, cùng tốt nghiệp xuất sắc ở Đại học Sư phạm Hà Nội, lại cùng trở về trường chuyên dạy. Đó là một câu chuyện lạ mà hay,” cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổ phó Tổ Sử - Địa Giáo dục kinh tế và pháp luật trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc vừa nói vừa cười, ánh mắt xen lẫn tự hào.

Cô Huyền nhớ lại, ngày nhận tin Minh và Sáng nộp nguyện vọng trở về giảng dạy tại trường, nhiều thầy cô cũ tìm gặp để chúc mừng. Không khí trong phòng giáo viên hôm ấy rộn ràng, chúng tôi rất vui vì các em đã chọn chính ngôi trường mình từng học để quay về cống hiến.

Những ngày này, để chuẩn bị cho hành trang lên lớp, Sáng vẫn lật từng trang giáo án, đánh dấu những bài tập khó, tìm cách giảng thật dễ hiểu. Theo Sáng, học sinh bây giờ tiếp cận công nghệ nhanh nhưng cũng dễ phân tâm nên cần phải có những cách dạy đổi mới để giúp các em tập trung, hứng thú với môn học là điều quan trọng nhất.

Ở phòng bên, Minh cặm cụi chuẩn bị một tiết Địa lý về biến đổi khí hậu, lồng vào đó những câu chuyện thực tế ở Phú Thọ - vùng đất vừa có đồng bằng, vừa có núi, vừa chịu tác động rõ rệt của thời tiết. “Nếu học sinh hiểu rằng biến đổi khí hậu không xa vời mà hiện hữu ngay nơi mình sống thì kiến thức sẽ gắn liền với hành động” Minh chia sẻ.

Quyết định quay trở lại ngôi trường đã từng học để tiếp tục cống hiến của Nguyễn Thị Đức Minh và Nguyễn Đức Sáng là thông điệp về giá trị của sự cống hiến.

Câu chuyện của cặp song sinh Nguyễn Thị Đức Minh và Nguyễn Đức Sáng đã gửi đi một thông điệp rằng, thế hệ trẻ hôm nay, nhất là những nhân tố giỏi giang, tâm huyết vẫn luôn sẵn sàng đặt tương lai của mình song hành với tương lai quê nhà nếu họ tìm thấy một môi trường phù hợp để phát triển và cống hiến.

Và có thể, chính từ những lớp học do Minh và Sáng đứng giảng dạy hôm nay, mai này lại có thêm nhiều “hành trình trở về” đầy tự hào như thế để tiếp nối ngọn lửa cống hiến, gieo mầm tri thức cho sự phát triển bền vững của tỉnh Phú Thọ trong tương lai.

Lê Minh