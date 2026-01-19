Hành xanh Lâm Thao - Hướng đi bền vững vì sức khỏe cộng đồng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến an toàn thực phẩm và sức khỏe, sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, có truy xuất nguồn gốc đang trở thành xu thế tất yếu. Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Hạt giống Đất Tổ, mô hình trồng hành xanh vì sức khỏe từng bước khẳng định hiệu quả của sản xuất tập trung, ứng dụng quy trình VietGAP, gắn xây dựng thương hiệu với chứng nhận OCOP và mã số vùng trồng, qua đó nâng cao giá trị cây hành xanh - loại rau gia vị quen thuộc nhưng giàu tiềm năng.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ trao đổi với thành viên về quy trình sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã hiện có 157 hộ thành viên, với tổng diện tích sản xuất 25ha, tập trung chủ yếu tại các vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho canh tác rau màu. Trong đó có gần 13ha được sản xuất theo hướng VietGAP, đảm bảo các tiêu chí về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt, hợp tác xã đã có 3,6ha hành xanh được chứng nhận OCOP và cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Xác định hành xanh không chỉ là cây trồng truyền thống mà còn là sản phẩm phục vụ trực tiếp sức khỏe cộng đồng, Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ đã lựa chọn hướng đi trồng hành xanh vì sức khỏe làm định hướng xuyên suốt. Toàn bộ quy trình sản xuất được tổ chức chặt chẽ từ khâu chọn giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học được ưu tiên, hạn chế tối đa các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Nhờ tổ chức sản xuất bài bản, mỗi năm thu hoạch 4-5 vụ, sản lượng đạt hơn 100 tấn hành xanh, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn của người dân trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm hành xanh của hợp tác xã không chỉ được tiêu thụ tại các chợ truyền thống mà còn từng bước tiếp cận hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn tập thể và các kênh phân phối hiện đại.

Chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển mô hình, ông Phan Văn Lý - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ cho biết: Ngay từ khi thành lập, chúng tôi xác định sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, lấy sức khỏe người tiêu dùng làm trung tâm. Cây hành xanh tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu làm bài bản, có quy trình, có thương hiệu thì giá trị mang lại rất lớn. Hợp tác xã đóng vai trò là cầu nối, tổ chức sản xuất đồng bộ để người nông dân yên tâm gắn bó lâu dài.

Cũng theo ông Lý, trước đây người dân trồng hành chủ yếu theo kinh nghiệm, sản xuất manh mún, đầu ra phụ thuộc vào thương lái nên giá cả bấp bênh. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ thành viên được hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư đầu vào, đồng thời được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến thị trường. Đây chính là yếu tố then chốt giúp mô hình trồng hành xanh phát triển ổn định.

Việc được chứng nhận OCOP đã tạo bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hành xanh Đất Tổ. Bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc được đầu tư bài bản, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Cùng với đó, mã số vùng trồng giúp sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, mở ra cơ hội tiếp cận các kênh tiêu thụ lớn, bền vững hơn.

Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ chăm sóc hành xanh theo quy trình kỹ thuật, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học.

Là một trong những hộ gắn bó từ những ngày đầu thành lập hợp tác xã, ông Triệu Thế Hồng - thành viên Hợp tác xã nông nghiệp hạt giống Đất Tổ chia sẻ: Trước kia gia đình tôi trồng hành nhỏ lẻ, được mùa thì mất giá, thu nhập không ổn định. Từ khi vào hợp tác xã, được tập huấn kỹ thuật, sản xuất theo VietGAP, lại có đầu ra tương đối ổn định nên chúng tôi rất yên tâm. Thu nhập tăng lên rõ rệt, đời sống cũng đỡ vất vả hơn.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình trồng hành xanh theo hướng an toàn còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Các hộ thành viên dần chuyển từ thói quen “làm nhiều cho nhanh” sang “làm đúng quy trình, làm sạch để bền lâu”. Việc ghi chép nhật ký sản xuất, tuân thủ thời gian cách ly, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng quy định đã trở thành nề nếp trong sản xuất của hợp tác xã.

Bên cạnh đó, hợp tác xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các thành viên. Các nội dung về sản xuất VietGAP, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nông sản được triển khai đồng bộ, giúp bà con nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm trong sản xuất.

Trong thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp Hạt giống Đất Tổ tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất theo VietGAP, nâng cao tỷ lệ diện tích được cấp mã số vùng trồng, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm từ hành xanh nhằm gia tăng giá trị. Bên cạnh đó, hợp tác xã đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường tiềm năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với sự vào cuộc đồng bộ của Hợp tác xã, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của 157 hộ thành viên, mô hình trồng hành xanh tại xã Lâm Thao đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Hoàng Hương