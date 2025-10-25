Hấp dẫn du khách từ các sự kiện văn hóa, du lịch mùa thu đông

Nếu mùa hè là thời điểm xứ Thanh bùng nổ với những bãi biển đông vui, thì mùa thu đông lại mang đến một diện mạo khác, lắng đọng hơn với những sự kiện văn hóa, du lịch gắn với đời sống cộng đồng. Đây chính là hướng đi nhằm đa dạng hóa sản phẩm, lan tỏa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2025 thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Theo lịch sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025, mùa thu đông năm nay sẽ diễn ra gần 40 sự kiện. Điểm nhấn trong các sự kiện mùa thu đông chính là sự gắn kết giữa văn hóa, trải nghiệm với các giải thể thao quốc gia và quốc tế. Các điểm đến như Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, đền Bà Triệu, Pù Luông, suối cá Cẩm Lương, Khu Di tích Hàm Rồng, hay khám phá sinh thái các Vườn Quốc gia Bến En, Xuân Liên... đang trở thành lựa chọn yêu thích của đông đảo du khách. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên và sự kiện văn hóa, du lịch trong những năm gần đây đã giúp Thanh Hóa dần định hình bản sắc riêng của mùa du lịch thu đông, khác biệt với cao điểm mùa hè vốn đã rất quen thuộc.

Từ ngày 2 đến 5/10 sự kiện Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2025 đã thu hút hơn 400 nghìn du khách. Liên hoan diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực, sản vật OCOP; trình diễn, chế biến ẩm thực, pha chế cocktail; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc sắc; tái hiện không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, các trò chơi, trò diễn dân gian... Cùng với đó, ban tổ chức đã vinh danh các doanh nghiệp du lịch, đơn vị, gian hàng tiêu biểu tham gia sự kiện. Với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, sự kiện đã thực sự trở thành “điểm hẹn văn hóa” của du khách khi đến với xứ Thanh trong mùa thu đông năm nay. Phát biểu khai mạc sự kiện này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ: “Thanh Hóa kỳ vọng Liên hoan Văn hóa Ẩm thực xứ Thanh năm 2025 sẽ là một bức tranh văn hóa ẩm thực đa màu sắc của tỉnh nói riêng và các vùng, miền trong cả nước nói chung. Đồng thời là một mảnh ghép hoàn hảo, đem lại những trải nghiệm thú vị cho Nhân dân và du khách khi đến với xứ Thanh trong những ngày thu”.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của các sự kiện văn hóa, du lịch mùa thu đông những năm gần đây đó là sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và cộng đồng. Các doanh nghiệp lữ hành đã chủ động kết nối, phối hợp xây dựng tour, tuyến gắn với từng sự kiện. Điển hình như các tour “Về nguồn Lam Kinh” năm nay không chỉ đưa du khách đến với lễ hội mà còn kết hợp tham quan di tích, thưởng thức ẩm thực đặc sản, trải nghiệm nghề truyền thống làm bánh gai Tứ Trụ và nghỉ dưỡng tại Lamori Resort & Spa. Hành trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, với những trải nghiệm mới, vừa mang tính sự kiện, vừa đậm chất khám phá văn hóa.

Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Thanh Hóa, Trần Thị Nga cho biết: "Du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, du lịch là một trong những thế mạnh cần khai thác của du lịch Thanh Hóa trong những tháng cuối năm. Điều chúng tôi đánh giá cao là tỉnh đã từng bước tạo ra các sản phẩm sự kiện theo mùa, giúp cho việc thiết kế tour thuận lợi và hấp dẫn hơn. Chính vì vậy, chúng tôi luôn bám sát lịch sự kiện đã công bố từ đầu năm, cùng với đó chủ động tham gia một số sự kiện như liên hoan văn hóa ẩm thực, các hoạt động bên lề hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch. Đây vừa là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng, vừa trực tiếp quảng bá sản phẩm tour đến với du khách một cách hiệu quả".

Với nỗ lực phát triển du lịch bốn mùa, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định về lượng khách trong những tháng cuối năm. Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, sản phẩm du lịch mùa thu đông hiện vẫn chủ yếu thu hút thị trường khách đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đối với các tour du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa, di sản khu vực miền núi phía Tây đang từng bước thu hút khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực tổ chức sự kiện, gắn kết văn hóa với du lịch đã mang lại hiệu quả thực chất. Tuy nhiên, để các sự kiện văn hóa, du lịch thực sự trở thành “điểm tựa” cho phát triển du lịch mùa thấp điểm, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành cho rằng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện. Trong đó, cần làm mới nội dung, tăng tính hấp dẫn để mỗi sự kiện đều tạo được dấu ấn riêng. Ngoài ra, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối với các tỉnh Bắc Trung bộ và mở rộng ra thị trường quốc tế nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Với hướng đi này, mùa thu đông chắc chắn sẽ không còn là “khoảng lặng” trong bức tranh du lịch, mà dần trở thành mùa gắn liền với văn hóa, trải nghiệm đặc sắc.

