Harry Potter ra mắt chương trình hậu trường đặc biệt về thế giới phù thủy

Với tên gọi “Finding Harry: The Craft Behind the Magic” chương trình ghi lại quá trình sản xuất mùa 1, tại Warner Bros. Studios Leavesden ở Anh.

Ảnh: HBO

Các nhà quay phim ghi lại cảnh học sinh Hogwarts đi lại trong trường và khu rừng, nhà thiết kế sản xuất Mara LePere-Schloop thiết kế một mô hình nhỏ và sau đó xây dựng một phim trường lớn, nữ diễn viên Janet McTeer (vai McGongall) và nam diễn viên Paapa Essiedu (vai Snape) chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được nhìn thấy phim trường...

Những hình ảnh trong chương trình hậu trường đặc biệt về quá trình quay mùa 1 phim Harry Potter bản truyền hình (Ảnh chụp màn hình)

Diễn viên kỳ cựu John Lithgow, người đóng vai thầy Dumbledore, nói: “Những câu chuyện về Harry Potter là một hiện tượng phi thường" đồng thời cho rằng, việc chuyển thể phim truyền hình mang đến cơ hội tự do phát triển cho thế giới phù thủy.

John Lithgow đóng vai thầy Dumbledore (Ảnh: HBO)

“Có thể xây dựng ở quy mô như thế này, đó thực sự là giấc mơ của mọi nhà thiết kế. Chúng tôi đang cố gắng truyền tải niềm vui và sự tinh nghịch của việc trở thành một đứa trẻ kỳ diệu” - nhà thiết kế sản xuất LePere Schloop nói. Cô cho biết thêm rằng: “Được chơi trong một sân chơi rộng lớn như thế này, thật tuyệt vời. Chúng tôi đang xây dựng một thế giới vượt xa những gì khán giả đã quen thuộc”.

Kể từ khi công bố trailer chính thức Harry Potter trở thành hiện tượng gây sốt. Không chỉ có lượt xem nhiều nhất trong lịch sử HBO, câu chuyện xung quanh dàn diễn viên mới thu hút sự quan tâm, thảo luận rất lớn. Chương trình hậu trường sẽ phần nào giúp khán giả hiểu nhiều hơn về quá trình kỳ diệu từ trang sách bước lên màn ảnh nhỏ.

Nguồn vtv

 Từ khóa: Chương trình Harry potter Thế giới Hậu trường Sản xuất Phù thủy Nhà thiết kế Phim truyền hình Nam diễn viên Khán giả
"Đại chiến" tháng 4

“Đại chiến” tháng 4
2026-04-03 12:11:00

Phòng vé vừa lập kỷ lục quý I với hơn 1.109 tỷ đồng, điện ảnh Việt đã bước vào "đại chiến" tháng 4 với gần 10 tác phẩm ra rạp, cạnh tranh trực diện từng suất chiếu và khán giả....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

Việt Long