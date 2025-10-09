Hiện thực hóa khát vọng nâng tầm nông sản địa phương

Với hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại, sử dụng 100% sữa bò tươi nguyên chất, công nghệ lên men tự nhiên, không sử dụng chất bảo quản, hương liệu trong quá trình sản xuất... thương hiệu Sữa Vĩnh Tường (Vinhtuongmilk) của Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh (xã Vĩnh Phú) đã tạo ra sự khác biệt với những sản phẩm khác trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng, đón nhận. Sự thành công của công ty không chỉ nâng cao thu nhập, đảm bảo đầu ra ổn định cho người chăn nuôi mà còn góp phần nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là xã Vĩnh Phú) có nghề chăn nuôi bò sữa rất phát triển, với hơn 14.000 con bò, cho sản lượng sữa tươi đạt gần 100 tấn mỗi ngày. Mặc dù có sản lượng sữa tươi rất lớn nhưng trên địa bàn chưa có cơ sở chế biến các sản phẩm từ sữa bò. Hầu hết sữa tươi từ đàn bò sữa của xã đều được xuất bán nguyên liệu thô nên giá cả bấp bênh, thương hiệu sữa của địa phương ít được tiêu dùng biết đến.

Trước thực tế đó, anh Nguyễn Tiến Lộc, một người con của xã Vĩnh Phú đã ấp ủ, nuôi dưỡng khát vọng mang công nghệ tiên tiến sản xuất, chế biến các sản phẩm chất lượng từ sữa tươi ngay trên chính quê hương của mình, giúp người chăn nuôi có nơi tiêu thụ ổn định. Để hiện thực hóa ý tưởng đó, năm 2021, anh Lộc thành lập Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh có công suất thiết kế 1.500 - 2.000 tấn sản phẩm/năm, với hệ thống cở sở hạ tầng, dây chuyền, thiết bị đồng bộ, hiện đại; quy trình sản xuất và quản lý sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Là mô hình sản xuất chế biến sữa ra đời sau, trên cơ sở phân tích những lợi thế và khó khăn, Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh xác định cần xây dựng mô hình đồng bộ, tạo ra những sản phẩm nổi bật so với các sản phẩm hiện có trên thị trường. Anh Nguyễn Tiến Lộc, Giám đốc Công ty chia sẻ: “Sản phẩm của công ty sử dụng nguồn nguyên liệu 100% từ sữa bò tươi nguyên chất. Đặc biệt, quy trình sản xuất được xây dựng dựa trên nguyên tắc 100% không sử dụng chất bảo quản, chất tạo vị, tạo hương, phẩm màu hay bất kỳ chất phụ gia nào khác. Toàn bộ sản phẩm đều được lên men tự nhiên, sử dụng hệ thống men vi sinh riêng, tạo hương vị đặc trưng cho sản phẩm. Thời gian đầu khởi nghiệp, Công ty gặp không ít khó khăn về công nghệ, thiếu vốn, nhân sự hạn chế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà khoa học trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ, công ty đã vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển”.

Quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Với các sản phẩm chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm của công ty nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, đón nhận của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Dấu mốc quan trọng giúp anh Lộc thêm tự tin, vững bước trên con đường phát triển thương hiệu nông sản địa phương đó là việc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chế biến các sản phẩm từ sữa bò tươi nguyên chất của xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường” do Công ty triển khai đạt Giải Nhất tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc - lần thứ I, năm 2022”. Tiếp nối thành công, năm 2023, 5 sản phẩm của công ty vinh dự được vinh danh là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và đạt chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Năm 2024, công ty có 5 sản phẩm được vinh danh là Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Cùng với đó, 8 dòng sản phẩm của công ty được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, trong đó có 5 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, 3 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 4 sao.

Từ những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh từng bước đi vào hoạt động ổn định và khẳng định vị thế trên thị trường. Các sản phẩm của công ty không chỉ được đón nhận tại địa bàn tỉnh mà còn được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La... Ngoài thu mua sữa, đảm bảo đầu ra cho nông sản của bà con nông dân, c Công ty đã và đang tạo việc làm cho 12-15 lao động toàn thời gian; 3-5 lao động bán thời gian với thu nhập khoảng 7-12 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công ty luôn đi đầu trong các phong trào, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn trong và ngoài tỉnh như: Phối hợp với các hội, đoàn thể thăm, tặng quà gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm và tặng quà tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương; tặng sữa cho một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh... Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp đó, công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho thành tích xuất sắc trong phong trào “Tết nhân ái” - Xuân Quý Mão năm 2023; được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen. Tháng 10/2024, cá nhân anh Nguyễn Tiến Lộc được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Sự phát triển của Công ty không chỉ khẳng định khát vọng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngay trên mảnh đất quê hương của doanh nhân Nguyễn Tiến Lộc mà còn chứng minh hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Thành công của Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến Sữa Vĩnh Thịnh đã mang lại giá trị kinh tế thiết thực, tạo ra dòng sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương; tạo tiền đề để nhân rộng, mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu ngành nghề cho người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương một cách bền vững.

Với phương châm“ Lấy lương tâm, đạo đức để tạo ra sản phẩm, lấy chất lượng là mạng sống của doanh nghiệp”, Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chế biến Sữa Vĩnh Thịnh tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất để tạo các sản phẩm chất lượng phục vụ cộng đồng, nâng tầm thương hiệu nông sản quê hương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Thúy Hường