Hiệu quả từ mô hình may gia công ở An Bình

Trước khi có cơ ngơi nhà xưởng, thành lập doanh nghiệp và tạo nhiều việc làm cho lao động như hiện tại, chị Đinh Thị Phương Thao ở thôn Tiên Lữ, xã An Bình phải mượn đất, huy động vốn từ người thân để bắt đầu hành trình khởi nghiệp với một xưởng may gia công nhỏ.

Chị Đinh Thị Phương Thao, thôn Tiên Lữ, xã An Bình (bên phải), hướng dẫn công nhân kiểm soát từng khâu hoàn thiện sản phẩm, tạo niềm tin với đối tác.

Đó là thời điểm năm 2019, sau gần chục năm đi làm ăn xa xứ ở một khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, hai vợ chồng chị Thao tính đến việc quay trở lại quê nhà để vừa tiện bề chăm sóc các con đang tuổi ăn, tuổi học, vừa có thể phát huy nghề may mặc truyền thống của gia đình.

Thôn Tiên Lữ nằm ở phía cuối xã, vị trí tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Lứa thanh niên đến tuổi lao động đều lựa chọn tìm kiếm việc làm tại các khu, cụm công nghiệp ngoại tỉnh. Việc chị Thao mở xưởng may tại chỗ tạo cơ hội việc làm cho lao động nông thôn.

Với 40 máy may công nghiệp, xưởng may của chị Thao thu hút 50 lao động đảm nhiệm các phần việc từ quy trình cắt, may đến hoàn thiện, đóng gói sản phẩm. Chị Thao cho biết, để tạo niềm tin cho đối tác, có chỗ đứng trên thị trường may gia công, tất cả sản phẩm từ cơ sở trước khi xuất cho đối tác đều được kiểm tra kỹ lưỡng, sản phẩm nào chưa đạt sẽ loại ngay.

Không chỉ nhận lao động trẻ vào làm việc, cơ sở may của chị Thao còn sắp xếp vị trí phù hợp cho bộ phận lao động có tuổi cao, như các công việc gấp gói, nhặt chỉ, là... Chị Thao tâm sự: “Trước khi làm chủ, bản thân tôi từng là công nhân may. Làm việc trong môi trường công nghiệp, sống với nhiều chị em phụ nữ cùng cảnh xa nhà đi làm thuê, tôi đồng cảm và chia sẻ nỗi vất vả của người phụ nữ xa gia đình và sự thiệt thòi của con cái khi phải xa cha mẹ”.

Chị Đinh Thị Phương Thao quan tâm, chia sẻ với người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

Chính bởi vậy, việc tạo lập và mở rộng xưởng may tại quê nhà của chị Thao giúp lao động địa phương ổn định sinh kế tại chỗ. Cùng với đó, lao động nữ có con nhỏ được chị ưu tiên hỗ trợ để có thể bố trí đưa, đón con hoặc mang hàng về nhà làm. Một số lao động có gia cảnh, đời sống kinh tế khó khăn được chị quan tâm, tạo điều kiện để có nguồn thu nhập, như chị Đinh Thị Vui ở thôn Tiên Lữ bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhà đông miệng ăn, chồng lại ốm đau bệnh tật.

Đến nay, từ một xưởng may có số nhân công khiêm tốn, cơ sở sản xuất của chị Thao ngày càng mở rộng về quy mô, số lượng lao động tham gia làm nghề và phát triển lên doanh nghiệp, đồng thời là đơn vị đối tác lâu năm, tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ mặt hàng may mặc của Công ty TNHH May Hương Giang (Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, nhân công tại xưởng đảm nhận quy trình cắt may, hoàn thiện sản phẩm theo đơn đặt hàng. Công ty TNHH May Hương Giang phân phối nguyên liệu vật tư, phụ kiện “đầu vào” và lo toàn bộ “đầu ra” sản phẩm.

Mỗi năm, cơ sở sản xuất của chị Thao nhận gia công 240.000 sản phẩm, doanh thu trung bình đạt 11 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận trên 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động địa phương và các xã lân cận, với mức lương từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã ghi nhận: Mô hình xưởng may gia công của chị Đinh Thị Phương Thao góp phần giải quyết việc làm hiệu quả, kéo giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp của địa phương. Đồng thời, tạo sinh kế cho lao động nhàn rỗi, đặc biệt là lao động ở khu vực nông thôn vươn lên, phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Năm 2023, chị Thao vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có mô hình sản xuất hiệu quả, hoạt động ổn định, góp phần giúp nhiều hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong giai đoạn 2020-2025, chị là điển hình tiên tiến, được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Bùi Minh