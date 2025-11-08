Hiệu quả tuyên truyền an toàn trong giao thông trong trường học

Thời gian qua, tại khu vực Hoà Bình, việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông dần trở thành nét đẹp văn hóa. Sau nhiều năm kiên trì thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện đã ghi nhận chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm tại Trường TH&THCS Thịnh Lang, phường Hoà Bình.

Từ tuyên truyền đến thay đổi hành vi

Theo quan sát của phóng viên tại các cổng trường ở khu vực Hoà Bình, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm rất cao. Hình ảnh các em nhỏ được cha mẹ đưa đón đến trường, trên đầu luôn có chiếc mũ bảo hiểm trở nên quen thuộc. Việc đội mũ bảo hiểm không chỉ là thói quen mà trở thành một biểu hiện cụ thể của văn hóa giao thông, tôn trọng pháp luật và ý thức bảo vệ bản thân.

Để có được kết quả đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương, Ban Giám hiệu các trường học đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền trực quan, sinh động, hướng dẫn học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Không chỉ đơn thuần là những buổi phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại sân trường, lồng ghép trò chơi, tình huống thực tế và đối thoại trực tiếp với học sinh. Học sinh được nghe kể những câu chuyện về hậu quả của việc không đội mũ bảo hiểm, được hướng dẫn cách nhận diện biển báo giao thông, tư thế ngồi an toàn trên xe, đội mũ đúng quy cách.

Lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu lắp biển số xe điện tại các trường học khu vực Hoà Bình.

Mới đây, Công an phường Hòa Bình đã tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông cho hàng nghìn học sinh trên địa bàn. Thiếu tá Bùi Văn Tiều, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự cho biết: “Ngoài trang bị kiến thức nhận biết biển báo, yêu cầu đăng ký biển số xe đầy đủ, chúng tôi dành thời gian hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách. Khi các em hiểu rằng chiếc mũ có thể cứu mạng mình, việc đội mũ trở thành hành động tự nhiên”.

Nhờ sự kiên trì, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tại khu vực Hoà Bình đạt khoảng 98%, thể hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.

Trường học – điểm tựa hình thành ý thức

Không chỉ lực lượng Cảnh sát giao thông, giáo viên cũng đóng vai trò then chốt trong việc giáo dục ý thức an toàn giao thông. Mỗi buổi sinh hoạt dưới cờ, tiết học ngoại khóa đều trở thành dịp để học sinh được nhắc nhở, rèn luyện ý thức tự giác.

Em Bùi Hoàng Anh, học sinh lớp 11, Trường THPT Công Nghiệp, phường Hòa Bình chia sẻ: “Từ lâu, em đã coi việc đội mũ bảo hiểm là thói quen. Em cảm thấy mình an toàn hơn và cũng thấy vui vì được khen là học sinh gương mẫu”.

Theo Trung tá Phạm Vũ Hà Minh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh), Đội đã phối hợp với Công an cấp xã, Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, trong đó có nội dung hướng dẫn chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách để giảm thiểu thương tích vùng đầu nếu xảy ra tai nạn giao thông.

Công an địa phương đang tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-CAT-SGD&ĐT ngày 24/01/2024 giữa Công an tỉnh với Sở. Đồng thời quyết liệt triển khai thực hiện Điện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31 của Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Nhiều chương trình tuyên truyền mới, kết hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đang được thực hiện, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn minh, tự giác cho thế hệ trẻ.

Học sinh Trường TH&THCS Hợp Thành được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

“Sự thay đổi tích cực của học sinh trong việc chấp hành đội mũ bảo niểm kéo theo chuyển biến và hành động của phụ huynh. Trước đây, nhiều cha mẹ học sinh còn chủ quan, nhưng nay phần lớn đã tự giác chuẩn bị mũ cho con mỗi sáng đến trường” - Trung tá Phạm Vũ Hà Minh nhận định.

Từ nhận thức đến văn hóa giao thông

Việc đội mũ bảo hiểm tưởng như đơn giản, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Thực tế, mỗi năm vẫn có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, trong đó phần lớn thương tích nặng xảy ra với những trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

“Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là hành vi coi thường pháp luật và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng. Một học sinh không đội mũ, nếu không được nhắc nhở sẽ lớn lên với thói quen xem nhẹ an toàn. Khi các em tự giác chấp hành góp phần lan tỏa nếp sống văn minh trong xã hội” - Trung tá Minh nhấn mạnh.

Từ những chương trình tuyên truyền sinh động ở trường học, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự hợp tác của phụ huynh, một thế hệ học sinh mới đang hình thành - thế hệ coi trọng an toàn, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Không chỉ đội mũ bảo hiểm khi đến trường, các em còn biết nhường đường, tuân thủ tín hiệu giao thông, tôn trọng người khác. Đó chính là nền tảng để hình thành văn hóa giao thông an toàn, văn minh, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Hồng Trung