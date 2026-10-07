Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thu Cúc

Ngày 7/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH Care For Việt Nam triển khai hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thu Cúc (xã Thu Cúc).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH Care For Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thu Cúc.

Theo đó, trong ngày 7/10, Hội Chữ thập đỏ các cấp và nhà tài trợ tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh, đồng thời tổ chức hoạt động vui học, tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng dành cho học sinh và giáo viên nhà trường.

Những ngày tiếp theo, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị đồng hành sẽ hỗ trợ bổ sung vào khẩu phần ăn dinh dưỡng cho 169 học sinh trong thời gian 33 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến ngày 20/11/2026. Mức hỗ trợ 15 nghìn đồng/ngày/học sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty TNHH Care For Việt Nam tham dự bữa ăn của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thu Cúc.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Thu Cúc có các bữa ăn đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng, góp phần nâng cao sức khỏe và thể chất cho học sinh.

Cao Tuấn