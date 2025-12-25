Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa thông qua áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến được xác định là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL đạt kết quả thiết thực, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Công ty TNHH Trúc Mai Phú Thọ (xã Hạ Hòa) áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến vào sản xuất gỗ xuất khẩu, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Triển khai Quyết định số 1322 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ cũ đã ban hành các kế hoạch cụ thể hóa nội dung chương trình, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động lồng ghép nhiệm vụ hỗ trợ NSCL vào các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Trọng tâm của các hoạt động hỗ trợ là hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao NSCL; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, công cụ phục vụ sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường năng lực tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực NSCL.

Trong 5 năm qua, chương trình đã hỗ trợ tài chính và tư vấn kỹ thuật trực tiếp cho gần 60 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO; hướng dẫn xây dựng và công bố áp dụng hơn 1.300 tiêu chuẩn cơ sở, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh như nông sản, thực phẩm. Chương trình cũng hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, VietGAP, 5S... giúp nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc với gần 8 triệu tem điện tử được kích hoạt, sẵn sàng kết nối với cổng truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Nhờ áp dụng GlobalGAP và hữu cơ đã xuất khẩu thành công hàng nghìn tấn chuối, mía, bưởi sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản... với giá trị đạt hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo dấu ấn với hơn 600 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên. Các chủ thể OCOP không chỉ được hỗ trợ về bao bì, nhãn mác mà còn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo nên những thương hiệu đặc sản.

Song song với đó, hoạt động hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã xây dựng 365 mô hình, tư vấn chuyển giao 281 quy trình công nghệ tiên tiến và triển khai 80 bộ giải pháp vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Nhiều mô hình sau khi ứng dụng đã cho thấy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và gia tăng giá trị sản phẩm.

Năng lực của các đơn vị sự nghiệp cũng được tăng cường. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được đầu tư trang thiết bị hiện đại, duy trì hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2017 phục vụ thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa; có khả năng kiểm định từ 15-23 loại phương tiện đo, đã kiểm định hơn 400.000 thiết bị các loại. Qua đó, góp phần đảm bảo tính công bằng trong giao dịch thương mại ngăn ngừa gian lận, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5553 ngày 29/9/2025 về Hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được đưa ra: Năng suất lao động bình quân của tỉnh tăng đều qua các năm và đạt tối thiểu 9%/năm vào năm 2030; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của KHCN thông qua TFP đạt 55 - 60% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh; hỗ trợ trên 150 tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số, mã vạch. Đặc biệt, chương trình sẽ mở rộng đối tượng hỗ trợ, thí điểm áp dụng công cụ 5S và ISO 21001 tại 20 cơ sở giáo dục và các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. Việc hình thành các “câu lạc bộ cải tiến năng suất” tại các trường đại học cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn nhân lực sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đồng chí Khổng Danh Đạt - Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: "Thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, từ tiêu chuẩn hóa, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh đến kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, với vai trò là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về NSCL, Sở KH&CN sẽ tiếp tục chủ động xây dựng, cụ thể hóa kế hoạch hằng năm của đơn vị để thực hiện và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. Cùng với đó, sở tập trung tổ chức quản lý hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, các hoạt động chung và nhiệm vụ chuyên môn khác thuộc kế hoạch theo đúng quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước và sự chủ động của doanh nghiệp sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa, qua đó đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Nguyễn Huế