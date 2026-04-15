Hỗ trợ sản xuất rau, quả an toàn theo quy trình VietGAP

Những năm gần đây, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất rau, quả theo hướng an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nói riêng. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất rau quả theo quy trình VietGAP, nâng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Hiệu quả chương trình hỗ trợ sản xuất rau quả

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp khuyến khích sản xuất rau quả theo hướng VietGAP. Nhờ chính sách hỗ trợ kịp thời, ngành chức năng đã quy hoạch các vùng trồng rau quả an toàn. Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương quy hoạch tại 54 khu vực thuộc Vĩnh Phúc cũ và 8 xã, phường của tỉnh Phú Thọ, với tổng diện tích 1.840ha sản xuất rau, quả theo quy trình VietGAP, đồng thời điều chỉnh diện tích linh hoạt theo từng năm.

Trong đó, quy hoạch 780ha bí đỏ, 370ha dưa chuột, 50ha ớt, 80ha khoai tây, 50ha cà chua và 540ha các loại rau, quả khác. Tỉnh hỗ trợ 50% chi phí giống, phân bón hữu cơ - sinh học - vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với nhiều loại cây trồng chủ lực; hỗ trợ 50% chi phí giống đối với khoai tây. Tổng số có 14.729 hộ và hợp tác xã được hỗ trợ, với mức bình quân 4-4,5 triệu đồng/ha. Riêng năm 2025, toàn tỉnh hỗ trợ 1.200,4/1.480ha, đạt 81,1% kế hoạch, với 7.880 hộ và hợp tác xã tham gia.

Nông dân xã Hội Thịnh thu hoạch rau cải hỗ trợ sản xuất theo quy trình VietGAP.

Nhờ được hỗ trợ đồng bộ về giống, vật tư và kỹ thuật, năng suất và hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng tăng rõ rệt. Các mô hình sản xuất VietGAP cho lãi trung bình từ 85 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng/ha, cao hơn 2-3 lần so với canh tác truyền thống. Cụ thể, bí đỏ đạt khoảng 140,2 triệu đồng/ha, dưa chuột 220,5 triệu đồng/ha, khoai tây 85 triệu đồng/ha, cà chua 338,8 triệu đồng/ha; các loại rau, quả khác đạt từ 109,3-125,9 triệu đồng/ha.

Về năng suất, các loại cây trồng đều sinh trưởng tốt, đạt và vượt yêu cầu đề ra: Bí đỏ đạt 18,5 tấn/ha, dưa chuột 34,5 tấn/ha, cà chua 31,5 tấn/ha, khoai tây 14,3 tấn/ha; các loại rau khác đạt 18,5–23,5 tấn/ha. Nhiều vùng sản xuất an toàn tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả như: khoai tây tại xã Xuân Lãng, Sông Lô; bí đỏ tại các xã Tề Lỗ, Hoàng An, Hội Thịnh; dưa chuột tại xã Bình Tuyền; rau, củ, quả tại Tam Đảo, Thổ Tang...

Việc hỗ trợ sản xuất rau quả theo VietGAP không chỉ giúp mở rộng diện tích canh tác an toàn, tăng nguồn cung thực phẩm sạch mà còn nâng cao giá trị sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn.

Trồng rau su su theo quy trình VietGAP tại cánh đồng làng Hà xã Tam Đảo.

Tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất rau quả an toàn

Thực tế tại các địa phương cho thấy hiệu quả rõ nét từ chương trình. Tại cánh đồng Đăng Miếu, Đồng Chùa, Mỏm Chim (xã Đại Đình), trước đây gặp nhiều khó khăn về sản xuất do thiếu nước, nay đã hình thành vùng trồng ớt theo quy trình VietGAP cho hiệu quả cao.

Bà Chu Thị Bằng, trưởng thôn Yên Hòa, xã Bồ Lý (Tam Đảo) cho biết: Nhờ được hỗ trợ giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật, hiện có 30 hộ trong thôn trồng 2ha ớt VietGAP. Giá bán dao động từ gần 20.000 đến hơn 55.000 đồng/kg; mỗi vụ đạt 18-20 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Riêng gia đình bà trồng 2 sào, thu trên 40 triệu đồng/sào, lãi khoảng 15-17 triệu đồng/sào.

Bà Trần Thị Hoa, thôn Đình, xã Vĩnh An trồng ớt giống mới GM 40 cho giá trị thu nhập 50 triệu đồng/sào/năm.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nguyễn Hoàng Dương cho biết: Sản xuất rau quả theo VietGAP không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh giúp cải tạo đất, cân bằng hệ vi sinh; thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn cho con người và môi trường.

Năm 2026, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất rau quả an toàn theo quy trình VietGAP giai đoạn 2026-2030; đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương trong việc đăng ký nhu cầu, cấp phát vật tư và tổ chức tập huấn kỹ thuật, góp phần nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững.

Xuân Hùng