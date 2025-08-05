Học sinh cấp 2, 3 chính thức học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026

Những trường THCS, THPT có đủ điều kiện cơ sở vật chất sẽ triển khai học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn số 4567 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc phổ thông.

Các trường tiểu học sẽ thực hiện đồng loạt, còn trường THCS, THPT thực hiện theo lộ trình, triển khai trước với những trường có đủ cơ sở vật chất.

Bộ quy định, buổi 1 sẽ tổ chức dạy chương trình giáo dục phổ thông. Buổi 2 tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập và phát triển toàn diện đức - trí - thể - mĩ.

Những hoạt động này được mô tả gồm: giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, STEM, văn hóa đọc, văn hóa học đường, tư vấn hướng nghiệp, hoạt động tình nguyện, kỹ năng sống, giáo dục tài chính, kiến thức về trật tự an toàn giao thông, năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh...

Học sinh THCS và THPT sẽ học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 tại các trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất (Ảnh: Thành Đông)

Ở cấp THCS, hoạt động giáo dục buổi 2 cần kết hợp giữa học tập trong lớp học và các hoạt động giáo dục ngoài lớp học, ngoài nhà trường.

Với riêng cấp THPT, cần phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động giáo dục phù hợp.

Về thời lượng, tiểu học học tối thiểu 9 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, 1 tiết 35 phút. Cấp THCS và THPT học tối thiểu 5 ngày và tối đa 11 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Bên cạnh mục đích phát triển toàn diện cho học sinh, việc học 2 buổi/ngày còn nhằm nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

Để đảm bảo việc triển khai học 2 buổi/ngày thuận lợi, Bộ yêu cầu bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên đối với từng cấp học, môn học và hoạt động giáo dục, nhân viên theo quy định hiện hành.

Trường hợp thừa thiếu giáo viên cục bộ, địa phương cần sắp xếp, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn để thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, cần huy động các nhóm nhân lực có chuyên môn, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong các nhà trường.

Đối với vấn đề cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện, Bộ đưa ra giải pháp sử dụng cơ sở vật chất dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính để bổ sung cho ngành giáo dục bảo đảm có phòng học, sân chơi, bãi tập để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Bên cạnh đó, ngoài ngân sách nhà nước, địa phương cần đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư nguồn lực cho giáo dục theo quy định của pháp luật.

Việc học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ thị 17 xác định mục tiêu của việc dạy học 2 buổi/ngày là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bổ ích, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đây cũng là yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nguồn dantri.com.vn