Học sinh Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP

Năm học 2025-2026, học sinh tại Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP .

Nghị định số 66/2025 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/5/2025 “Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách”, thay thế cho Nghị định 116 ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Trường THPT Tân Sơn bốc xếp gạo để cấp phát cho học sinh.

Nghị định này quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, bao gồm: đối tượng áp dụng, điều kiện, nguyên tắc, mức hưởng chính sách, quy trình xét duyệt hưởng chính sách, cấp phát gạo và kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh cơ sở giáo dục phổ thông, học sinh trường dự bị đại học, học viên cơ sở giáo dục thường xuyên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Theo đó, học sinh thuộc các đối tượng trên được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo. Đây không chỉ là chính sách hỗ trợ thiết thực mà còn là động lực giúp các em học sinh vùng khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có báo cáo Sở Tài chính về kết quả việc tiếp nhận sử dụng, cấp phát gạo năm học 2024-2025 và kế hoạch về nhu cầu hỗ trợ gạo năm học 2025-2026.

Qua rà soát nhu cầu gạo của học sinh trên toàn tỉnh Phú Thọ trong năm học 2025 -2026 theo Nghị định 66/2025 là 4.314.251 kg gạo.

Trong đó, nhu cầu số lượng gạo cấp năm học 2025-2026 theo Nghị định 66/2025 của khu vực Hòa Bình (cũ): 3.163.372 kg. Nhu cầu số lượng gạo cấp năm học 2025-2026 theo Nghị định 66/2025 của khu vực Phú Thọ (cũ): 1.119.694 kg. Nhu cầu số lượng gạo cấp năm học 2025-2026 theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP của khu vực Vĩnh Phúc (cũ): 31.185 kg.

Hiền Mai