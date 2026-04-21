Học sinh Trường THPT Xuân Hòa thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 4 năm 2026

Em Dương Tuyết Nhi, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa (phường Xuân Hòa) xuất sắc đạt 133/150 điểm, trở thành thủ khoa Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) đợt 4 năm 2026.

Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) đợt 4 năm 2026 thu hút hơn 21.000 thí sinh trên cả nước. Thành tích của Tuyết Nhi không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Tuyết Nhi cho biết em không học nhồi nhét mà tập trung rèn luyện tư duy logic và khả năng đọc hiểu. Đặc biệt, em vận dụng hiệu quả kỹ năng từ việc học IELTS vào bài thi Ngữ văn: Phần đọc hiểu có nhiều điểm tương đồng với dạng bài tiếng Anh, nên em chú trọng phân tích ý chính và lập luận thay vì học thuộc.

Bên cạnh đó, nền tảng vững chắc ở các môn Toán và Tiếng Anh giúp em tự tin bước vào kỳ thi. Trước đó, Tuyết Nhi từng đạt giải Nhất môn Tiếng Anh cấp tỉnh, giải Nhì môn Toán và sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Theo cô Nguyễn Thu Thùy, giáo viên dạy môn Toán, Tuyết Nhi là học sinh có ý thức tự học cao, tư duy tốt và khả năng hệ thống kiến thức hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng giúp em đạt kết quả cao.

Cô giáo Nguyễn Thị Châu Yên - Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Hòa cho biết: Thành tích của Tuyết Nhi phản ánh định hướng đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng phát triển tư duy độc lập và khả năng vận dụng kiến thức liên môn.

Không chỉ học giỏi, Tuyết Nhi còn tham gia câu lạc bộ guitar. Không gian câu lạc bộ guitar rộn ràng những giai điệu mộc mạc, giúp các em giải tỏa căng thẳng, cân bằng cảm xúc sau những giờ học tập áp lực. Hiện Trường THPT Xuân Hòa có 7 câu lạc bộ tạo môi trường phát triển toàn diện cho học sinh.

Với định hướng tương lai, Tuyết Nhi dự kiến xét tuyển vào khối ngành kinh tế, tiếp tục theo đuổi thế mạnh về tư duy logic và phân tích dữ liệu.

Hiền Mai