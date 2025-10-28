Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ trao quà hỗ trợ bà con vùng lũ đợt 3 tại tỉnh Lạng Sơn

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại một số tỉnh miền núi phía Bắc sau cơn bão số 10 và 11, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ngày 27/10, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với UBND xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn và Hội DNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Lãnh đạo Hội DNT tỉnh Phú Thọ trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng cho lãnh đạo xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 100 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt) đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Đoàn công tác của Hội DNT tỉnh Phú Thọ do anh Nguyễn Thiệu Dũng – Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội DNT Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội DNT tỉnh Phú Thọ làm Trưởng đoàn, cùng các hội viên đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội DNT tỉnh Phú Thọ trao biển tượng trưng hỗ trợ 100 triệu đồng cho lãnh đạo xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, Hội DNT tỉnh Phú Thọ đã kêu gọi và trao tặng 150 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho người dân vùng lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội DNT tỉnh Phú Thọ trao tặng 100 triệu đồng, tỉnh Bắc Ninh là 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội DNT tỉnh Phú Thọ trao quà cho các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11 tại xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên

Hoạt động thiết thực, ý nghĩa này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia “Lá lành đùm lá rách” của cộng đồng doanh nhân trẻ Đất Tổ, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, khẳng định vai trò của lực lượng doanh nhân trẻ Phú Thọ trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng cả nước hướng về đồng bào vùng khó khăn.

Vĩnh Hà