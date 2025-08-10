Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn: Trật tự quốc tế trước thử thách từ Gaza

Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường trung lập.

Kế hoạch kiểm soát Gaza của chính quyền Israel đang phải đối mặt với sự phản ứng gay gắt từ dư luận quốc tế, đặc biệt là khi bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva về nghĩa vụ của các bên chiếm đóng đối với dân thường.

Tình hình không chỉ căng thẳng trên bàn ngoại giao mà còn khiến lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với Israel ngày càng suy giảm. Ngoại trưởng các nước Australia, Đức, Italia, New Zealand và Anh- những quốc gia thường giữ lập trường trung lập hoặc thân Israe hôm qua đã đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch quân sự tại Gaza.

Người dân ở Gaza. Ảnh: Reuters

Thủ tướng New Zealand, Christopher Luxon, trong một tuyên bố nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn thấy các con tin được thả ngay lập tức, muốn thấy hàng viện trợ nhân đạo tràn vào Gaza một cách tự do, và chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn. Hành động quân sự không phải là con đường để giải quyết vấn đề này. Chúng ta cần ngoại giao và đối thoại. Hành động mới nhất của Israel trong 24 giờ qua là hoàn toàn sai trái".

Cùng ngày, khoảng 20 quốc gia Hồi giáo và Arab cũng lên tiếng phản đối quyết liệt. Các nước như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran không chỉ dừng lại ở lời tuyên bố mà kêu gọi huy động áp lực quốc tế và khu vực để ngăn chặn Israel. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan, gọi đây là một giai đoạn mới trong chính sách bành trướng và diệt chủng. Còn Ngoại trưởng Ai Cập, Badr Abdelatty, nêu rõ: "Chúng tôi hoàn toàn lên án quyết định mở rộng chiếm đóng và leo thang quân sự của Israel. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết và phối hợp hành động để đối phó, đồng thời tăng cường áp lực lên Israel nhằm ngăn chặn quyết định này".

Không chỉ có phản ứng quốc tế, ngay tại Israel, hàng nghìn người dân Israel hôm qua đã xuống đường phản đối kế hoạch của chính phủ. Nhiều người thân của các con tin bị Hamas bắt giữ kêu gọi chính quyền Israel ngừng chiến dịch quân sự và giải cứu con tin ngay lập tức.

“Thông điệp của chúng tôi gửi trực tiếp cho Thủ tướng Netanyahu là nếu các ông chiếm đóng một số khu vực của Dải Gaza và các con tin bị sát hại, chúng tôi sẽ phản đối ông Netanyahu mọi lúc mọi nơi, trên các quảng trường và trong những chiến dịch bầu cử”.

Thứ Năm tuần trước, nội các Israel đã quyết định số phận của các con tin, người sống sẽ bị sát hại, và người đã ngã xuống sẽ biến mất. Những lời trích dẫn từ cuộc họp đó chứng minh: Đây không phải là nội các chính trị-an ninh, mà là nội các tử thần.

Trước tình thế căng thẳng này, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định tổ chức phiên họp khẩn cấp để bàn về tình hình Gaza. Theo Phái bộ Panama - Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 9/8 đã được dời sang ngày 10/8. Lý do thay đổi không được tiết lộ, trong bối cảnh các chỉ trích dành cho Israel đang tăng mạnh từng giờ.

Theo nhận định của các chuyên gia, quyết định của Israel không chỉ là một bước đi quân sự mà còn là cú sốc đối với trật tự quốc tế vốn mong manh. Khi một quốc gia công khai thách thức Công ước Geneva và các nguyên tắc nhân đạo quốc tế, đó không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là đe dọa trực tiếp đến hệ thống an ninh toàn cầu.

