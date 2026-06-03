Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ: Nghiêm túc, an toàn, hướng tới tuyển chọn học sinh xuất sắc

Sáng 3/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ (phường Hòa Bình) hoàn thành môn thi chuyên với thời gian làm bài 150 phút. Ghi nhận tại điểm thi cho thấy kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh phát huy năng lực, hướng tới mục tiêu tuyển chọn những học sinh xuất sắc.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 diễn ra từ ngày 1 - 3/6. Riêng tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ có 856 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 42 phòng thi. Đây là một trong những hội đồng thi có số lượng thí sinh đông của tỉnh.

Hội đồng thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ triển khai các nhiệm vụ thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra thuận lợi, nhà trường đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án chuẩn bị từ sớm. Công tác cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo được thực hiện đầy đủ. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, y tế, điện lực, viễn thông và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Các thí sinh điền thông tin vào giấy thi.

Cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hệ thống phòng thi, phòng làm việc đến khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Các phương án bảo vệ, trực an ninh được duy trì liên tục 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ được giao tuyển 525 học sinh vào 15 lớp chuyên, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tuyển 2 lớp mỗi môn với 70 học sinh; các môn còn lại tuyển 1 lớp với 35 học sinh.

Từ số liệu tuyển sinh cho thấy sức hút lớn của một trong những môi trường giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Các môn chuyên đều có lượng thí sinh đăng ký dự thi cao. Nguyện vọng đa dạng của học sinh không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với hệ chuyên mà còn cho thấy niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đánh giá về công tác tổ chức kỳ thi, thầy giáo Bùi Văn Đường - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết: “Mục tiêu cốt lõi của kỳ thi là lựa chọn những học sinh có năng lực tốt nhất vào các lớp chuyên. Qua ghi nhận thực tế, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi, tự tin của các thí sinh. Toàn bộ Hội đồng coi thi đã làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm tính minh bạch và an toàn tuyệt đối”.

Theo thầy Bùi Văn Đường, nhà trường đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, điện, thông tin liên lạc và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, thí sinh. Nhờ đó, kỳ thi diễn ra ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi.

Khoảnh khắc sau buổi thi môn chuyên.

Sau khi hoàn thành bài thi chuyên, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, tự tin. Thí sinh Hoàng Thị Hương đến từ xã Lương Sơn, dự thi lớp chuyên Tiếng Anh chia sẻ: “Môn Tiếng Anh chuyên năm nay đòi hỏi kỹ năng tư duy và vốn từ vựng khá rộng. Thời gian làm bài 150 phút giúp chúng em có thể hoàn thành các phần thi từ cơ bản đến nâng cao. Nhìn chung, đề thi có sự phân hóa và em cảm thấy phấn khởi vì đã hoàn thành trọn vẹn bài thi”.

Đối với môn Toán chuyên, em Bùi Minh Tuệ, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng nhận xét đề thi năm nay có độ khó khá cao. “Đề thi có nhiều câu hỏi đòi hỏi tư duy sâu và khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp. Em đã cố gắng hoàn thành bài làm trong thời gian quy định. Dù khả năng trúng tuyển vào lớp chuyên Toán không cao như kỳ vọng nhưng em vẫn cảm thấy hài lòng vì đã nỗ lực hết sức mình trong suốt quá trình ôn tập và dự thi” - Minh Tuệ chia sẻ.

Khoảnh khắc phụ huynh chào đón các con sau kỳ thi.

Bên ngoài khu vực cổng trường, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ đón con sau buổi thi cuối cùng. Sự hồi hộp kéo dài suốt ba ngày thi dường như được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm khi các em hoàn thành toàn bộ các môn thi.

Có mặt tại điểm thi từ ngày đầu tiên để đồng hành, động viên con, chị Vũ Thùy Chinh, phụ huynh em Bùi Võ Minh Châu, học sinh Trường THCS Mai Châu cho biết: Gia đình rất cảm kích khi được nhà trường tạo điều kiện chỗ ở trong suốt thời gian dự thi. Sau môn thi chuyên cuối cùng, Minh Châu tự đánh giá hoàn thành khoảng 70% bài làm. Điều quan trọng nhất là con đã nỗ lực hết mình. Dù kết quả thế nào, gia đình vẫn hài lòng với sự cố gắng của con.

Khép lại ba ngày thi, Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hồng Duyên