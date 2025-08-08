Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Phúc họp kỳ thứ hai

Ngày 8/8, Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ thứ Hai để bàn một số nhiệm vụ năm 2025 và thời gian tiếp theo. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Hồng Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã trình bày tờ trình về ban hành nội quy kỳ họp HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2025; dự kiến chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2026. UBND phường trình bày các tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; đầu tư công và các tờ trình về giao biên chế cán bộ, công chức.

Theo đó, năm 2025, phường Vĩnh Phúc phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế theo định hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ có giá trị tăng cao, kết hợp với ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế tư nhân, phấn đấu tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 2%. Triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; quy định một số biện pháp, mức hỗ trợ để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổ chức ký cam kết về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 433.630 triệu đồng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% vốn kế hoạch.

Đổi mới giáo dục gắn với mục tiêu xây dựng xã hội học tập, phấn đấu 95% số trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%. Tổ chức điều tra, rà soát trình độ, nhu cầu đào tạo nghề để phân loại đào tạo nghề theo thực tế; tổ chức truyền thông về chính sách đào tạo nghề; liên kết với các trung tâm dạy nghề, trường nghề và các doanh nghệp để gắn đào tạo với tuyển dụng lao động.

Phường Vĩnh Phúc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%, có 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, 90% tổ dân phố văn hóa. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư đạt 98%. Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ gây mất an ninh trật tự; chủ động phòng chống cháy nổ, thiên tai, thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND phường Vĩnh Phúc

Tại kỳ họp thứ hai, HĐND phường Vĩnh Phúc đã thảo luận, chất vấn các nội dung phát triển kinh tế - xã hội và thông qua 9 Nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2026; ban hành nội quy kỳ họp HĐND phường; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2025; giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của chính quyền địa phương và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở phường; giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND phường.

Nguyễn Trọng