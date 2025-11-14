Cần làm rõ nhiều khái niệm, siết kỷ cương trật tự xây dựng trong Luật Xây dựng (sửa đổi)

Sáng 14/11, thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đánh giá cao sự cần thiết sửa đổi luật, đồng thời nêu hàng loạt góp ý nhằm hoàn thiện hệ thống quy định, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong thực thi pháp luật.

Giải thích từ ngữ còn thiếu và chưa bao quát thực tiễn

Góp ý về Điều 3, đại biểu cho rằng khái niệm “Hoạt động xây dựng” chưa bao quát hết các hoạt động liên quan đang được quy định ở nhiều chương như: giấy phép xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng... Nếu giải thích không đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới phạm vi điều chỉnh của luật.

Đại biểu đề nghị bổ sung rõ các nhóm hoạt động này, đồng thời bỏ cụm từ “và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình”, vì khi đã là điều giải thích thì phải liệt kê đầy đủ, tránh khái quát gây khó khăn cho áp dụng.

Đại biểu Trần Văn Tiến phát biểu tại hội trường.

Đại biểu Tiến cũng đề nghị bổ sung giải thích nhiều thuật ngữ quan trọng như: “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”, “Dự án đầu tư kinh doanh theo Luật Xây dựng”, “Bảo hành công trình”, “Bảo trì công trình”, “Khu đô thị mới”, “Quản lý trật tự xây dựng”.

Đề xuất bổ sung hai hành vi bị nghiêm cấm

Đồng tình với 8 nhóm hành vi bị cấm của dự thảo luật, đại biểu Trần Văn Tiến cho rằng cần bổ sung thêm 2 hành vi để bảo đảm kỷ cương trật tự xây dựng:

- Cấm xây dựng công trình khi chưa có giấy phép, đối với trường hợp thuộc diện phải cấp phép theo khoản 2 Điều 43.

- Cấm xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch đất đai, quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm thống nhất với khoản 1 Điều 44.

Làm rõ sự khác biệt giữa các loại dự án đầu tư kinh doanh

Góp ý về Điều 17, đại biểu nêu băn khoăn khi dự thảo quy định hai loại dự án: dự án đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư và dự án đầu tư kinh doanh theo Luật Xây dựng. Đại biểu đề nghị làm rõ ranh giới, tiêu chí phân biệt, tránh chồng chéo.

Nhiệm vụ thiết kế phải được quy định rõ để tránh tăng thủ tục

Về Điều 20, đại biểu phân tích: nhiệm vụ thiết kế phải “phù hợp với nhiệm vụ thiết kế”, nhưng Điều 19 lại quy định nhiều bước thiết kế. Đại biểu đặt vấn đề: nhiệm vụ thiết kế được lập ở bước nào? Có phải mỗi bước đều lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế? Điều này có thể làm kéo dài tiến độ. Đại biểu đề nghị quy định rõ bước nào cần lập nhiệm vụ thiết kế.

Hồ sơ dự án cần quy định rõ thành phần bản vẽ

Phân tích Điều 24 và Điều 25 về nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế – kỹ thuật, đại biểu cho rằng phần thuyết minh được quy định khá đầy đủ nhưng phần hồ sơ bản vẽ chưa rõ. Đại biểu đề nghị xác định cụ thể thành phần hồ sơ bản vẽ.

Thẩm tra dự án và thẩm tra thiết kế chưa rõ nội dung

Đại biểu chỉ ra sự thiếu thống nhất giữa Điều 26 và Điều 29. Dự thảo mới quy định đối tượng phải thẩm tra nhưng chưa làm rõ nội dung thẩm tra. Do đó, đề nghị làm rõ phạm vi, nội dung thẩm tra.

Một dự án có nhiều hạng mục: thẩm tra và cấp phép thế nào?

Liên quan Điều 43, đại biểu nêu vấn đề thực tiễn: một dự án có nhiều hạng mục nhưng chỉ một hạng mục thuộc diện phải thẩm tra, cấp phép xây dựng. Vậy có phải thẩm tra và cấp phép cho toàn bộ dự án hay chỉ hạng mục đó? Đại biểu đề nghị làm rõ để thống nhất thực thi pháp luật.

Từ những phân tích cụ thể, thẳng thắn và dựa trên thực tiễn thi hành, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ từng quy định, bảo đảm luật sau khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

Bùi Hiển

