Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Phùng Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26/12, HĐND xã Phùng Nguyên khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai, kỳ họp thường lệ cuối năm.

Theo báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Phùng Nguyên đạt trên 285 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,15%, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%, 98% khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Quang cảnh kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại kỳ họp này, các đại biểu thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình, Nghị quyết về: Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Dự toán thu, chi, ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2026; phân bổ vốn đầu tư công năm 2026; kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030; kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Phùng Nguyên; Quy chế làm việc HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo của UBND xã năm 2025; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, khiếu nại tố cáo năm 2025; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND; kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền và một số báo cáo quan trọng khác.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Mạnh Quân - Tạ Thanh