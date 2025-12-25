Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Yên Kỳ khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/12, HĐND xã Yên Kỳ khóa II, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ Ba nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình hình kinh tế – xã hội xã Yên Kỳ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 700 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 37 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,15%, hộ cận nghèo giảm 0,94%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 18 báo cáo và 6 tờ trình, dự thảo nghị quyết; tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đồng thời phân tích những hạn chế, khó khăn, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Yên Kỳ trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND xã tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách; thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa – xã hội; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Toàn cảnh kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND xã triển khai trong thời gian tới.

Đăng Khoa- Hoài Vũ