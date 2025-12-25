Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Năm

Ngày 25/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày dự thảo nghị quyết, báo cáo kèm tờ trình của UBND tỉnh về một số nội dung như: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trước sắp xếp đơn vị hành chính); báo cáo thẩm định và đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hoá do Thủ tướng Chính phủ quyết định và dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cho ý kiến vào các nội dung tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cùng đại diện các sở, ngành đã tập trung làm rõ cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý, tính thực tiễn, toàn diện của các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề thực tiễn liên quan như: Quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện; ý kiến các cơ quan, bộ ngành Trung ương và Nhân dân, các nhà khoa học; việc cập nhật các nội dung theo Luật mới được Quốc hội thông qua; làm rõ lộ trình, tính khả thi và các số liệu cụ thể...

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thảo luận tại phiên họp.

Kết luận phiên thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến, rà soát kỹ những nội dung còn băn khoăn, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, từ đó giúp đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét quyết định tại Kỳ họp chuyên đề thứ Năm, HĐND tỉnh.

Lê Hoàng