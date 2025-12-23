Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Việt Trì khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23/12, HĐND phường Việt Trì tổ chức Kỳ họp thứ Hai khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, đánh giá, thảo luận các báo cáo, tờ trình, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND phường năm 2025, dự kiến chương trình công tác năm 2026; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo của UBND phường năm 2025; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, khiếu nại, tố cáo năm 2025.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND; kết quả công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Việt Trì Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở để UBND phường triển khai trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ Hai, HĐND phường Việt Trì Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, UBND phường khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai; các ban của HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết; các đại biểu HĐND phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Mạnh Quân