Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng

Chiều 23/12, Thường trực Ủy ban MTTQ xã Đại Đồng phối hợp Thường trực HĐND xã và Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Lạc Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng

Đồng chí Bùi Thị Minh tiếp thu và giải trình một số nội dung cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đại Đồng đã nghe đại biểu HĐND tỉnh cụm Lạc Sơn báo cáo kết quả Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XIX. Kỳ họp được diễn ra từ ngày 8-10/12/2025 và đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các cử tri đã kiến nghị những nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng hồ Cánh Tạng; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nhà văn hóa; việc giải quyết chế độ chính sách cho người khuyết tật; ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất và chế biến gỗ trên địa bàn... Lãnh đạo UBND xã Đại Đồng đã tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Đại Đồng

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tiếp thu và giải trình một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của các ban, ngành, đơn vị liên quan sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Dương Huyền


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND đại đồng khóa XIX hội nghị Nhiệm kỳ Chủ tịch Cuối năm Tỉnh ủy
