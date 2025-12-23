Kỳ họp thứ Tư, HĐND phường Tân Hòa

Ngày 23/12, HĐND phường Tân Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026; xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội phường Tân Hòa đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 10 tỷ đồng, đạt 681,8% so với chỉ tiêu giao; trong năm đã giải quyết việc làm cho 458 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78,2%, đạt 100,3% chỉ tiêu nghị quyết HĐND giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%...

Năm 2026, phường Tân Hòa phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 40,6 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 95%...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công năm 2026. Đồng thời, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đà phát triển kinh tế vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Dương Huyền