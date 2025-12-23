Đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX

Chiều 23/12, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Lương Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026 với đại diện cử tri các xã: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lương Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai của HĐND tỉnh. Kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2025, đã xem xét, thông qua 25 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, học phí, chính sách chăn nuôi và một số nội dung quan trọng khác. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,9%, riêng năm 2025 ước đạt trên 10%, thu ngân sách đạt mức cao so với cả nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án được giao đất thời gian dài nhưng chậm triển khai; tình trạng đình trệ, kéo dài của một số công trình hạ tầng giao thông sau sáp nhập; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các nông trường cũ; tiến độ chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình triển khai, nhất là các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư công sau sáp nhập. Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn tiếp thu các ý kiến của cử tri, cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng của cử tri. Đồng thời khẳng định: Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách còn tồn đọng.

Thùy Anh (xã Lương Sơn)