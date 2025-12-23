Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX

Chiều 23/12, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Lương Sơn, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026 với đại diện cử tri các xã: Lương Sơn, Liên Sơn, Cao Dương. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lương Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai của HĐND tỉnh. Kỳ họp diễn ra từ ngày 8 đến 10/12/2025, đã xem xét, thông qua 25 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, học phí, chính sách chăn nuôi và một số nội dung quan trọng khác. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,9%, riêng năm 2025 ước đạt trên 10%, thu ngân sách đạt mức cao so với cả nước.

Đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề như: quản lý, sử dụng đất đai tại một số dự án được giao đất thời gian dài nhưng chậm triển khai; tình trạng đình trệ, kéo dài của một số công trình hạ tầng giao thông sau sáp nhập; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các nông trường cũ; tiến độ chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại diện các cơ quan chuyên môn của tỉnh và địa phương đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quá trình triển khai, nhất là các vướng mắc pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư công sau sáp nhập. Lãnh đạo UBND xã Lương Sơn tiếp thu các ý kiến của cử tri, cam kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh để từng bước tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu HĐND tỉnh cụm Lương Sơn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, khóa XIX

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng của cử tri. Đồng thời khẳng định: Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách còn tồn đọng.

Thùy Anh (xã Lương Sơn)


Thùy Anh (xã Lương Sơn)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri MTTQ Việt Nam Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GRDP khóa XIX Ban thường vụ tỉnh ủy lương sơn Phát triển kinh tế Sắp xếp tổ chức bộ máy tỉnh Phú Thọ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ họp thứ Tư, HĐND phường Tân Hòa

Kỳ họp thứ Tư, HĐND phường Tân Hòa
2025-12-23 15:44:00

baophutho.vn Ngày 23/12, HĐND phường Tân Hòa khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025), đánh giá kết quả thực hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long