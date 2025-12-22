Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh

Ngày 22/12, Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày dự thảo nghị quyết.

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo nghị quyết này, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh và các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí về tính cấp thiết của nghị quyết. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý đến các nội dung, phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng. Cần xem xét, làm rõ các đối tượng, hình thức, quy định đối với người vay... theo nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị tham gia soạn thảo và thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành trước khi trình HĐND tỉnh.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ HĐND tỉnh khóa XIX Ngân hàng chính sách xã hội Vay vốn Người nghèo Gia đình chính sách Hộ nghèo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hành trình của một nhiệm kỳ lịch sử

Hành trình của một nhiệm kỳ lịch sử
2025-12-13 12:09:00

baophutho.vn Ngày 11/12/2025, Kỳ họp thứ Mười - cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV - khép lại, đánh dấu chặng đường 5 năm đầy biến động nhưng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long