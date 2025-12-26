80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!

Dấu ấn 80 năm

Trong hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, Quốc hội luôn là biểu tượng của ý chí, niềm tin và khát vọng tự do, hạnh phúc của Nhân dân. Từ những lá phiếu đầu tiên cách đây 80 năm, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước đã ra đời, không ngừng lớn mạnh, gắn bó mật thiết với vận mệnh đất nước. Sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử. Trong dòng chảy 80 năm đó, mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi dấu ấn của các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh, một hành trình vẻ vang, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Đại biểu Quốc hội với cử tri các xã Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng. Ảnh: PV

Mốc son lịch sử

Ngày 6/1/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cử tri cả nước tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa I. Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ và mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đạt tỷ lệ 89%. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, đại diện của các đảng phái, công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, phụ nữ, dân tộc thiểu số, trí thức, thương gia và các nhà hoạt động văn hóa, tôn giáo từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn, đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới với Quốc hội, Chính phủ thống nhất, Hiến pháp tiến bộ và hệ thống chính quyền đầy đủ danh nghĩa; khẳng định tính hợp pháp, dân chủ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước của dân, do dân và vì dân; khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự tài tình lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu thị niềm tin tuyệt đối của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước và khát vọng dân chủ của Nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Quốc hội đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy khó khăn nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ thời kỳ kháng chiến, kiến quốc, đến xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, hội nhập quốc tế. Quốc hội đã liên tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, ban hành nhiều luật, nghị quyết quan trọng, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng vững mạnh, vì lợi ích của Nhân dân và đất nước. Đặc biệt, những năm gần đây, Quốc hội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động, hướng tới xây dựng Quốc hội điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Khẳng định vai trò đại biểu Quốc hội

80 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã trải qua những chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh cùng đất nước. Đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động từ đầu năm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu thực hiện nhiệm vụ truyền tải ý kiến cử tri tới nghị trường Quốc hội. Các đại biểu tích cực tham gia đầy đủ, trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời làm tròn vai trò “cầu nối” cử tri với Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh (tính cả 3 khu vực) đã tổ chức lấy ý kiến vào 142 dự án luật với nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị, hội thảo; khảo sát; xin ý kiến bằng văn bản; kết hợp lấy ý kiến cử tri góp ý vào các dự án luật thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề... Đoàn đã nhận hơn 4.000 ý kiến tham gia; gửi 440 văn bản góp ý đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội. Tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có 790 lượt ý kiến đại biểu phát biểu tại tổ, tại hội trường, nhiều ý kiến có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân địa phương đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ngay tại kỳ họp.

Xác định rõ vai trò then chốt của hoạt động tiếp xúc cử tri trong mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và Nhân dân, Đoàn ĐBQH coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là kênh thông tin quan trọng để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan. Trong nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại 356 điểm với sự tham gia của trên 21.000 cử tri thuộc mọi thành phần dân tộc, trong đó số cử tri là người lao động, cử tri người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh tham gia ngày càng nhiều; Tiếp nhận 1.150 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của Đoàn được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Công tác an sinh xã hội được triển khai linh hoạt, thiết thực, tạo dấu ấn tích cực trong lòng cử tri.

Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh không chỉ ôn lại dấu mốc lịch sử, mà còn nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động nhiều đổi mới, hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Hành trình phía trước còn dài, những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân là động lực để các đại biểu Quốc hội tỉnh không ngừng nỗ lực, góp phần hiện thực hóa khát vọng của tỉnh nhà.

Thu Hà