Ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 13/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viên chức (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thương mại điện tử. Bộ trưởng Bộ Công Thương giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 12/11, ngày làm việc thứ 19, buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau:

Về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), các ý kiến tập trung thảo luận về: thi hành quyết định thi hành án phạt tù, quyết định thi hành án treo, quyết định hoãn chấp hành án phạt tù; quyền của phạm nhân về việc hiến mô, bộ phận cơ thể; chế độ đối với phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể; giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể; tổ chức lao động cho phạm nhân; sử dụng kết quả lao động của phạm nhân; xếp loại chấp hành án phạt tù; thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; thủ tục miễn chấp hành án phạt tù; việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ...

Về dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, các ý kiến tập trung thảo luận về: sự cần thiết ban hành Luật; nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; hệ thống tổ chức cơ quan quản lý, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; nhiệm vụ, quyền hạn của nhà tạm giữ, trại tạm giam; nhiệm vụ của chính quyền cấp xã; quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam; thực hiện điều chuyển người bị tạm giữ, tạm giam; việc gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự của người bị tạm giữ, tạm giam; kỷ luật người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ; chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc người nuôi con dưới 36 tháng tuổi; chế độ đối với người bị kết án tử hình đang bị tạm giam; chế độ lao động của phạm nhân; việc điều trị, cứu chữa tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của người đã có lệnh, quyết định tạm giữ; thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền và nghĩa vụ của người chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá. Tại phiên thảo luận có 4 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá để phù hợp với mô hình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Nhà nước và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, tạo hành lang pháp lý, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo các chủ trương của Đảng.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: hình thức và thẩm quyền định giá; điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; bình ổn giá; danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; việc thực hiện thanh tra về giá, thẩm định giá.

Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc, tiêu chí xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; căn cứ định giá của Nhà nước; thẩm quyền điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế kê khai giá, hiệp thương giá, cơ sở dữ liệu quốc gia về giá của Luật hiện hành.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 14 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Hàng không dân dụng Việt Nam để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và giải quyết các vấn đề mới phát sinh.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nguyên tắc hoạt động hàng không dân dụng; chính sách phát triển hàng không dân dụng; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ; phát triển công nghiệp hàng không; quy hoạch, đầu tư xây dựng cảng hàng không; tổ chức, khai thác và sử dụng vùng trời; điều phối giờ đi, đến tại cảng hàng không; quyền của hành khách; trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển; khiếu nại và khởi kiện người vận chuyển; an toàn hàng không và sự cố, tai nạn tàu bay; giá dịch vụ và phí, lệ phí thuộc lĩnh vực hàng không.

Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định về hàng không tầm thấp; tổ hợp hàng không; phát triển kết nối liên phương thức vận tải; giảm phát thải và thực hiện phát thải ròng bằng 0.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn