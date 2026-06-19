Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Tư

Ngày 19/6, Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ Tư (mở rộng) sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc bám sát chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

100% các cơ quan, đơn vị trong Khối đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn duy trì sự ổn định vững vàng, đồng thuận cao. Kỷ cương, kỷ luật Đảng được siết chặt; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được khẳng định rõ nét.

Các Đảng bộ thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, giúp việc, triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kịp thời các chương trình hành động, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh được triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy định. Các quy định, hướng dẫn của Trung ương, địa phương được quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ, tạo cơ sở thuận lợi để các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện hiệu quả. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác Đảng triển khai hiệu quả, tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thành chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn; bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy và Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh để nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Khẩn trương triển khai nghiêm túc, đồng bộ các quy định mới của Trung ương và của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ và vai trò của người đứng đầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số; tăng cường số hóa hồ sơ, tài liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung của Đảng.

Phát huy hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí yêu cầu các cấp ủy tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an toàn thông tin; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Trước đó, tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, gồm: kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026; đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý II/2026; triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; cùng một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đức Anh