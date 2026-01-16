Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh mở rộng lần thứ Nhất

Ngày 16/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội Nông dân các xã, phường.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Đinh Thị Thảo - nguyên Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hòa Bình.

Năm 2025, công tác hội và phong trào nông dân 3 tỉnh trước và sau hợp nhất đã đạt những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Tính đến nay, toàn tỉnh có 448.906 hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 100% xã, phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được tăng cường; duy trì tốt hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Tích cực tham gia hòa giải, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và công tác hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thông qua Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh; chương trình làm việc toàn khoá, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định thành lập các cụm thi đua và một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Xuân Giao đề nghị: Năm 2026, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, vì lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân. Nâng cao chất lượng tổ chức hội, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, uy tín, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể, kinh tế số và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2024-2025. Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2025.

Dương Huyền