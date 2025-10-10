Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc lĩnh vực đất đai

Ngày 10/10, Sở NN&MT tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại khu vực tỉnh Hòa Bình cũ. Tham dự có trên 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 46 xã, phường cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực tế cho thấy trong thời gian qua, chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả tích cực, được Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giáo cao. Tuy nhiên, do là mô hình mới nên không tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành ban đầu, đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai.

Đại biểu dự hội nghị trình bày về bồi thường giải phóng mặt bằng và phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày các chuyên đề về bồi thường giải phóng mặt bằng và phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, nêu bật quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các nội dung cơ bản của Nghị định 151/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai và Nghị định 226/2025/NĐ-CP, ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các quy định mới liên quan đến Luật Đất đai.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi, đề xuất từ cơ sở, phản ánh đúng những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phân cấp, giải phóng mặt bằng, cập nhật dữ liệu đất đai và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Các kiến nghị, đề xuất của cơ sở cơ bản được đại diện Cục Quản lý đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám giải đáp. Đối với những khó khăn, vướng mắc chưa được trả lời tại hội nghị, Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc, bản đồ và viễn thám tổng hợp trả lời bằng văn bản hoặc đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật về lĩnh vực đất đai cho chính quyền cấp xã, phường và các doanh nghiệp trong khu vực.

Hồng Trung