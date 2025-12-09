Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh năm 2025

{title}
Ngày 9/12, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị
Tại hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Đảng Ủy UBND tỉnh, cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ; những kết quả đạt được, nguyên nhân những hạn chế, tồn tại; phương hướng, biện pháp khắc phục và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Năm 2025, Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Các đại biểu dự hội nghị kiểm điểm
Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chí đạo xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề sát với yêu cầu phát triển của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và cán bộ được phân công nhiệm vụ.
Tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế: Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, ước cả năm tăng 10.52% so với năm 2024, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, cao nhất trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 4 cả nước; quy mô GRDP ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng (tăng 53,2 nghìn tỷ đồng); giá trị GRDP bình quân người đạt 11,5 triệu đồng (tăng 14.5%). Các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước, văn hóa, xã hội, tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên...
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị
Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp dưới và kịp thời tham mưu giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được trên góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong năm 2025.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị
Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy đảm bảo trung thực khách quan, phản ánh đầy đủ, đúng thực tế.
Đồng thời, xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, trong đó cần bám sát đề ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả để triển khai thực hiện trong năm 2026 và tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
