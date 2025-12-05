Hội nghị thượng đỉnh Liên minh doanh nhân và trí thức khoa học công nghệ kỷ nguyên mới lần thứ Nhất

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị thượng đỉnh “Liên minh doanh nhân và trí thức khoa học công nghệ kỷ nguyên mới lần thứ Nhất”.

Quang cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Kết nối trí tuệ Việt Nam – Chung tay làm chủ công nghệ Việt Nam”, hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà sáng chế, chuyên gia và đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN).

Phiên diễn đàn Liên minh KHCN - giải quyết vấn đề từ thực tiễn.

Tại hội nghị, đã có nhiều tham luận, phát biểu sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp KHCN về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cơ chế kết nối 3 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) xây dựng hệ sinh thái KHCN. Các phiên thảo luận chuyên đề đi sâu vào những lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, vật liệu mới, môi trường, y dược – công nghệ sinh học, logistics và giáo dục... Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành, mở rộng chương trình kết nối, tư vấn chính sách, hỗ trợ thủ tục, đào tạo nâng cao năng lực, đăng ký sở hữu trí tuệ và tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp KHCN.

Ông Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhấn mạnh: Hội nghị nhằm khởi động hành động cùng kết nối lực lượng doanh nhân và trí thức để đưa những sản phẩm KHCN nghiên cứu ra thị trường, tạo giá trị cho xã hội. Đồng thời tạo nên một sức mạnh mới - sức mạnh của một liên minh doanh nhân và trí thức KHCN Việt Nam thực chất, bền bỉ, hữu ích. Hơn lúc nào hết, doanh nghiệp và trí thức KHCN Việt Nam cần phát huy tinh thần làm chủ thị trường, tự cường công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm KHCN để lan tỏa trong nước và hội nhập quốc tế.

Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp tuy có vai trò khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu phát triển đất nước dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường bằng các nghị quyết, luật, cơ chế ưu đãi; nhà khoa học tạo ra tri thức với các nghiên cứu và sáng chế; doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KHCN kiến tạo giá trị thông qua đầu tư, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm. Khi ba lực lượng kết nối thành liên minh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ hình thành “tam giác phát triển”: Bài toán từ thực tiễn, giải pháp từ các viện, trường và công cụ chính sách từ Nhà nước.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong phát triển cộng đồng doanh nghiệp KHCN.

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh nghiên cứu, tạo giá trị kép cho nền kinh tế Việt Nam; cơ hội để cơ quan quản lý lắng nghe những vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến ưu đãi, thủ tục đăng ký doanh nghiệp KHCN, triển khai dự án. Đồng thời để nhà khoa học chia sẻ khó khăn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, đàm phán quyền sở hữu và lợi ích. Từ đó, cơ quan quản lý có thêm thông tin để hoàn thiện chính sách sát thực tiễn hơn.

Ngọc Lam