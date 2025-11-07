Hội thảo khoa học Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030

Ngày 7/11, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học nhằm triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực (NNL) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045. Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Cục Việc làm, Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ; Viện Khoa học tổ chức nhà nước và lao động, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam... cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô dân số tỉnh Phú Thọ khoảng 4 triệu người, trên 2,3 triệu lao động, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, nổi lên các ngành, lĩnh vực mũi nhọn cần lượng lớn lao động có trình độ cao như điện tử, bán dẫn, tự động hóa, logistics...

Trước bối cảnh đó, Đề án Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045 xác định 5 mục tiêu trọng tâm: Đổi mới thể chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về phát triển nhân lực; xây dựng hệ sinh thái điều hành và phát triển nhân lực theo chu trình PDCA; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nhân lực theo ngành, lĩnh vực mũi nhọn; đột phá trong đào tạo ngoại ngữ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo và gắn kết đào tạo – việc làm – thị trường lao động bền vững. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, chuẩn hóa trên 70% chương trình đào tạo nghề; hình thành đội ngũ 50.000 lao động chất lượng cao; thiết lập ít nhất 30 mô hình liên kết nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp; số lao động có việc làm đạt trên 2,4 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80 - 85%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40-45%; năng suất lao động tăng bình quân trên 12% giai đoạn 2025-2030...

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao việc xây dựng Đề án đã bám sát các định hướng của Trung ương và của tỉnh Phú Thọ về phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế tư nhân; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, thảo luận những vấn đề liên quan đến tính khả thi của các mục tiêu; nguồn lực thực hiện; dự báo nhu cầu nhân lực trong hợp tác quốc tế và khu vực công; chính sách thu hút, giữ chân người lao động; lộ trình xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu nhân lực...

Phát biểu kết thúc hội thảo, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường khẳng định, việc xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm động lực của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội Vụ cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học vào Đề án, nhất là ý kiến, đề xuất mang tính dự báo, giải pháp tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà tỉnh Phú Thọ đã xác định trong từng giai đoạn. Đồng chí yêu cầu, ngay sau hội thảo, các phòng chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, sớm hoàn thiện Đề án để báo cáo UBND tỉnh, trình Tỉnh ủy.

