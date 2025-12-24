Chăm lo người nghèo và nhóm dễ tổn thương - Hơi ấm lan tỏa từ tinh thần đoàn kết

Trong nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, công tác chăm lo người nghèo, công nhân lao động và các nhóm dễ tổn thương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được triển khai đồng bộ, sâu rộng, trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

Sau sáp nhập, với quy mô địa bàn và dân số lớn hơn, yêu cầu đặt ra cho công tác an sinh xã hội của tỉnh không chỉ là kịp thời, đầy đủ, mà còn phải sát thực, đúng đối tượng, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình hướng tới tương lai.

Thực tế cho thấy, cùng với đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế, đời sống đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, ở nhiều khu vực, nhất là vùng sâu, xa, vùng còn khó khăn, vẫn còn những hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, lao động tự do và công nhân có thu nhập thấp đang đối mặt với không ít áp lực trong những tháng cuối năm.

Đảng ủy, chính quyền xã Hoàng An luôn coi việc thăm, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn là nghĩa vụ, trách nhiệm và nghĩa cử cần thực hiện thường xuyên và liên tục

Chi phí sinh hoạt tăng cao, việc làm thiếu ổn định hoặc thu nhập chưa tương xứng khiến nhu cầu được hỗ trợ, sẻ chia trước dịp Tết trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Sau sáp nhập, số lượng đối tượng thuộc diện cần quan tâm, chăm lo cũng gia tăng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội.

Trước yêu cầu đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm xác định chăm lo cho người nghèo, công nhân và các nhóm yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, đồng thời là thước đo sinh động của tinh thần đoàn kết, nhân ái trong xã hội.

Ngay từ đầu quý 4, MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị – xã hội, các hội, đoàn thể và tổ chức nhân đạo trên địa bàn chủ động rà soát, nắm chắc danh sách các đối tượng khó khăn, bảo đảm việc hỗ trợ đúng người và kịp thời.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và các cá nhân trong và ngoài tỉnh, hàng nghìn suất quà Tết đã được chuẩn bị, trao tận tay các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên tinh thần, giúp người dân thêm ấm lòng khi Tết đến, Xuân về. Cùng với đó, nhiều chương trình chăm lo cho công nhân lao động được tổ chức tại các khu, cụm công nghiệp, tập trung hỗ trợ công nhân xa quê, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và địa phương.

Các tổ chức nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động trợ giúp xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, nhiều chương trình còn gắn với khám, chữa bệnh nhân đạo, hỗ trợ y tế, tư vấn sức khỏe, thăm hỏi tại nhà đối với người già neo đơn, người khuyết tật nặng. Cách làm này thể hiện sự chuyển biến từ hỗ trợ mang tính thời điểm sang chăm lo có chiều sâu, quan tâm toàn diện hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của các nhóm dễ tổn thương.

Thống kê mới nhất cho thấy, đến trung tuần tháng 12/2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 32.044 hộ (3,22%) đầu năm xuống còn 27.273 hộ (2,71%), giảm hơn 4.700 hộ và bằng 108% kế hoạch đề ra. Số hộ cận nghèo cũng giảm từ 34.628 hộ (3,48%) xuống còn 31.554 hộ (3,13%), tương đương giảm hơn 3.000 hộ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.800 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được hỗ trợ tư vấn, kết nối thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp. Hơn 6.000 người trong số đó đã tìm được việc làm mới, giúp ổn định thu nhập và giảm nguy cơ tái nghèo.

Đến nay, 100% người thuộc hộ nghèo và cận nghèo đều được hỗ trợ tham gia BHYT. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt gần 97%.

Riêng lĩnh vực nhà ở, tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 10 nghìn căn nhà kiên cố. Không chỉ tạo điều kiện an cư, các công trình này còn giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, hạn chế rủi ro trước thiên tai.

Quan tâm, chăm sóc nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội là việc làm xuyên suốt của phường Vĩnh Phúc.

Với quan điểm giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ tiền, lương thực hay nhà ở mà cái gốc của giảm nghèo là phải tạo cơ hội để người dân tự phát triển sinh kế, từng bước cải thiện đời sống bằng chính năng lực của mình, tỉnh luôn đặt tiêu chí thực chất lên hàng đầu, không chạy theo con số.

Chính vì vậy, các chính sách hiện nay của Phú Thọ đều được xây dựng theo hướng “hỗ trợ có điều kiện”, tức là người dân phải tham gia học nghề, chuyển đổi mô hình sản xuất hoặc cam kết duy trì sinh kế khi nhận hỗ trợ. Cách làm này giúp hạn chế tâm lý trông chờ, đồng thời tăng trách nhiệm của hộ thụ hưởng.

Qua thực tiễn triển khai có thể thấy công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của MTTQ và các tổ chức nhân đạo trong điều kiện tỉnh mới sáp nhập. Việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực và phát huy vai trò của cộng đồng đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo nên không khí đầm ấm, nghĩa tình trong những ngày cuối năm.

Từ những kết quả đạt được, tỉnh tiếp tục xác định chăm lo người nghèo, công nhân và các nhóm dễ tổn thương không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là định hướng lâu dài trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, gắn chăm lo với các giải pháp sinh kế bền vững, đào tạo nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các chính sách hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả.

Năm 2025, năm đầu tiên sáp nhập tỉnh đang đi đến những ngày cuối cùng. Trên vùng đất Phú Thọ mới, những việc làm nghĩa tình, những tấm lòng sẻ chia vẫn đang được nối dài, góp phần thắp lên niềm tin và hy vọng, để mùa Xuân thực sự là mùa của đoàn viên, ấm no và quan trọng hơn cả là không ai bị bỏ lại phía sau.

