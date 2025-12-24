Trao tặng gần 3.990 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân và học sinh hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện chủ trương tiến tới “BHYT toàn dân”, đồng thời hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân đạo, sự sẻ chia của chính sách BHYT trong cộng đồng xã hội.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và doanh nghiệp trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Nông Trang.

Tính từ đầu năm 2025 đến hết ngày 19/12, BHXH tỉnh đã tổ chức nhiều đợt trao tặng thẻ BHYT tại các xã, phường với gần 3.990 thẻ cho người dân và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình hơn 2 tỉ đồng, trong đó tặng 1.583 thẻ BHYT hộ gia đình cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng từ nguồn BHXH Việt Nam; tặng 2.406 thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn thời hạn từ 6 - 12 tháng, trị giá hơn 1 tỉ đồng do BHXH tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ. Riêng cán bộ, viên chức cơ quan BHXH tỉnh đã tham gia ủng hộ gần 284 triệu đồng cho chương trình này.

Để tiếp tục hoàn thành mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHYT toàn dân, cùng với chương trình trao tặng thẻ BHYT, BHXH tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, tăng cường tuyên truyền tới từng khu dân cư, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tham gia và sử dụng thẻ BHYT. Đồng thời, tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Nhung