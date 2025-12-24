Giáng sinh - Khoảnh khắc giao thoa giữa đời sống hiện đại và giá trị truyền thống

Chỉ còn ít giờ nữa là đến Đêm Noel 2025, không khí đón Giáng sinh tại tỉnh Phú Thọ dường như đã được thổi bừng từ những ngõ phố, quán cà phê đến những con đường chính. Khung cảnh an lành pha lẫn hối hả chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới khiến người dân và du khách cảm nhận rõ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, một bức tranh văn hóa đậm chất bản địa nhưng cũng không kém phần sôi động.

Vào những ngày này, ghi nhận tại các hiệu sách, cửa hàng tạp hóa, quán cà phê trên địa bàn tỉnh, không khí Giáng sinh đã hiện diện với những bản nhạc du dương, ánh đèn sắc màu và tiếng cười nói rộn ràng. Tại các cửa hàng kinh doanh nhỏ của phường Vĩnh Phúc, nhiều chủ quán đã trang trí sớm với cây thông mini, dây đèn Led và những món phụ kiện Noel như vòng nguyệt quế, hình ông già Noel, tuần lộc... Không chỉ tạo không gian bắt mắt, mà còn là cách họ kết nối khách hàng nhất là giới trẻ vào mùa lễ hội cuối năm. Chị Nguyễn Thùy Linh, chủ cửa hàng mỹ phẩm ở phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Những ngày cận lễ, lượng khách tăng rõ rệt, người dân đến mua đèn trang trí, cây thông, ông già Noel... để trang hoàng cho gia đình của mình, mọi người háo hức, rộn ràng chuẩn bị đón Noel trong không khí rất ấm áp. Tôi chỉ mong mùa Giáng sinh năm nay sẽ thật an lành, hạnh phúc, bình an đến với tất cả mọi người, để ai cũng cảm nhận được tinh thần yêu thương và sẻ chia của ngày lễ này.”

Cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc trưng bày đa dạng đồ trang trí Giáng sinh với sắc màu rực rỡ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và giáo dân trong những ngày cận lễ Noel.

Tại quán Coffee JeJu, những ngày này, các bàn ghế được bố trí linh hoạt hơn, nhiều góc “check-in” được gắn thêm đèn màu ấm, tạo cảm giác gần gũi và rất “noel”. Không ít nhóm bạn trẻ đến từ các xã lân cận cũng tụ hội, trao nhau những câu chuyện về quà tặng, kế hoạch đón Giáng sinh bên gia đình hay những bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Điều đáng chú ý là không khí này không hề gượng ép. Nhiều người dân Phú Thọ cho rằng: Giáng sinh giờ đã trở thành dịp để mọi người chia sẻ niềm vui, tháo bỏ bớt những lo toan thường nhật và sống chậm lại một chút giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Không khí Giáng sinh lan tỏa tại các quán cà phê trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp của mùa Noel.

Dọc các tuyến đường lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, hệ thống đèn trang trí đã được bật sớm từ những ngày đầu tháng 12. Ánh sáng vàng rực rỡ dọc hai bên đường, xen lẫn màu đỏ truyền thống của mùa Giáng sinh, khiến nhiều người đi qua không khỏi ngoái nhìn.Không chỉ có đèn, nhiều cửa hiệu, shop thời trang, hiệu bánh ngọt cũng hòa nhịp bằng cách trang trí mặt tiền bắt mắt, bày bán những sản phẩm đặc trưng mùa lễ hội: từ hộp quà, thiệp Giáng sinh, đến những chiếc mũ đỏ trắng, đồ trang trí Noel. Người lớn đi dạo phố, hít thở không khí trong lành; trẻ em nô đùa, háo hức khi nhận được những món quà nhỏ. Giáng sinh không chỉ là lễ của tín ngưỡng, mà còn là dịp để gia đình xum vầy, bạn bè gặp gỡ và những khoảnh khắc đẹp được lưu giữ qua hình ảnh, lời chúc.

Trước thềm Giáng sinh, Giáo xứ Hữu Bằng của xã Bình Nguyên, nơi có khoảng 2.400 giáo dân đang khoác lên mình diện mạo rực rỡ, ấm áp. Từ nhiều ngày qua, khuôn viên nhà thờ và các tuyến đường quanh giáo xứ được trang hoàng công phu với hang đá, đèn trang trí và những biểu tượng đặc trưng của mùa Noel. Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, hoàn thiện các phần việc phục vụ đêm lễ. Giáng sinh tại Giáo xứ Hữu Bằng không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng, mà còn là dịp để cộng đồng giáo dân gắn kết, lan tỏa thông điệp yêu thương, bình an, góp phần tạo nên không khí lễ hội an lành trên địa bàn xã Bình Nguyên.Ông Hà Quang Hoàn, trưởng Ban hành giáo, Giáo xứ Hữu Bằng chia sẻ: “Giáng sinh là dịp kỷ niệm Chúa Giáng sinh, cũng là thời điểm mà giáo dân mong chờ nhất trong năm. Chúng tôi chuẩn bị không chỉ cho phần lễ trang trọng mà còn để mọi người cảm nhận được tinh thần thiện lành, đoàn kết và sẻ chia.”

Giáo xứ Hữu Bằng tích cực chuẩn bị các phần việc phục vụ đêm Noel, từ trang trí hang đá, ánh sáng đến công tác hậu cần, sẵn sàng cho một mùa Giáng sinh trang nghiêm, ấm áp và an lành.

Khác với những năm trước, Giáng sinh 2025 tại tỉnh Phú Thọ không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính thương mại hay tiêu dùng. Người ta cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa truyền thống tâm linh, văn hóa cộng đồng và nhu cầu hiện đại của giới trẻ. Từ quán cà phê đến nhà thờ, từ ánh đèn phố phường tới những lời chúc an lành trên mạng xã hội, tất cả đều góp phần vẽ nên một bức tranh Giáng sinh vừa ấm áp vừa sinh động; đối với nhiều người dân dường như mang theo cả một mùa hy vọng hy vọng cho một năm mới an lành, thịnh vượng và tràn ngập những nụ cười.

Hoàng Thủy