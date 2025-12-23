Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tiếp nhận trên 265 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, chiều 23/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận trên 265 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì ủng hộ 100 triệu đồng, xã Phù Ninh ủng hộ trên 165 triệu đồng.

Tiếp nhận trên 265 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Công ty cổ phần Giấy Việt Trì ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Tiếp nhận trên 265 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Xã Phù Ninh ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Việc ủng hộ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương nhằm sẻ chia khó khăn, góp phần giúp đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ chuyển kịp thời tới các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Mạnh Quân


Mạnh Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ủng hộ Triệu Đồng bào Tây nguyên tỉnh Phú Thọ tiếp nhận Các tỉnh miền trung Phù Ninh Việt Trì Thiệt hại
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long