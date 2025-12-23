Tiếp nhận trên 265 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

{title}
Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ, chiều 23/12, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận trên 265 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, Công ty cổ phần Giấy Việt Trì ủng hộ 100 triệu đồng, xã Phù Ninh ủng hộ trên 165 triệu đồng.
Công ty cổ phần Giấy Việt Trì ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.
Xã Phù Ninh ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.
Việc ủng hộ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương nhằm sẻ chia khó khăn, góp phần giúp đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ chuyển kịp thời tới các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.
Mạnh Quân
