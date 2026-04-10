Hội thảo khoa học quốc gia: Kết nối, phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa tỉnh Phú Thọ

Ngày 10/4, Trường Đại học Hùng Vương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kết nối, phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa tỉnh Phú Thọ phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới”.

Tiến sĩ Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo các sở, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học chủ trì hội thảo.

Tới dự hội thảo có đồng chí Tiến sĩ Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện một số sở, ngành, đơn vị cùng các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên.

Trên địa bàn tỉnh có 182 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 792 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 2.231 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó, có 5 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, 53 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là tiềm năng, lợi thế cho việc kết nối, phát huy giá trị và nguồn lực văn hoá phục vụ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai các định hướng lớn về phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc tái cấu trúc không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng đã mở ra cơ hội để các địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững.

Đối với Phú Thọ, Nghị quyết không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về kết nối các nguồn lực văn hóa, liên kết di sản, hình thành chuỗi giá trị văn hóa - du lịch - kinh tế trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Việc tổ chức hội thảo có ý nghĩa quan trọng, nhằm cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất các định hướng, giải pháp phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Tiến sĩ Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Hội Di sản Phú Thọ trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu chào mừng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khẳng định: Trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Phú Thọ đã đón hàng chục triệu lượt khách du lịch; riêng năm 2025, lượng khách du lịch đạt khoảng 14,5 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 15.000 tỷ đồng; nhiều sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng đã được hình thành và phát triển... Những kết quả đó cho thấy văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh mới, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng chí mong muốn hội thảo sẽ góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa cội nguồn của vùng Đất Tổ, coi đây là nền tảng để xây dựng bản sắc và thương hiệu du lịch Phú Thọ. Phát triển du lịch văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, gắn với hệ thống di tích, lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể và đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản, quảng bá hình ảnh điểm đến và nâng cao trải nghiệm của du khách. Tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành và hợp tác giữa cơ quan quản lý, các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tham luận tại hội thảo.

Ban tổ chức đã nhận được gần 140 bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ nhiều cơ quan, đơn vị trong cả nước. Nội dung các tham luận thể hiện rõ tính liên ngành, đa chiều, tập trung vào các vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát huy nguồn lực văn hóa tỉnh Phú Thọ trong phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Nhiều tham luận đi sâu vào các lĩnh vực như chính sách văn hóa, quản trị, truyền thông văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; đồng thời làm rõ giá trị di sản, cấu trúc không gian văn hóa và các mô hình khai thác, phát huy nguồn lực văn hóa theo hướng bền vững, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng để các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trao đổi, công bố kết quả nghiên cứu, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện các quy hoạch, đề án, chính sách về kết nối, phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa tỉnh Phú Thọ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Lê Hoàng