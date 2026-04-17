Hội thảo khoa học Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dược lâm sàng và nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh

Sáng 17/4, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dược lâm sàng và nâng cao hiệu quả sử dụng kháng sinh thông qua giám sát nồng độ thuốc trong máu (TDM)”. Dự hội thảo có đồng chí Lê Hồng Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; các chuyên gia, nhà khoa học của Trường Đại học Dược Hà Nội, Hội Y dược tỉnh Phú Thọ...

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba.

Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, dược lâm sàng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả; đồng thời hỗ trợ bác sĩ trong lựa chọn phác đồ điều trị, theo dõi phản ứng có hại của thuốc, tối ưu hóa liều dùng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn, từng bước xây dựng quy trình dược lâm sàng thông minh. Nổi bật là việc triển khai trợ lý ảo hỗ trợ quyết định lâm sàng; tích hợp chatbot AI có khả năng truy xuất dữ liệu y khoa (RAG), giúp cá thể hóa điều trị; phát triển các công cụ quản trị, web app và ứng dụng tự động hóa nhằm giảm tải công việc hành chính, tạo điều kiện để dược sĩ tập trung vào chuyên môn sâu.

Đáng chú ý, công cụ TBMedicare-AI do Trung tâm xây dựng với sự tư vấn, hỗ trợ của các thầy thuốc, chuyên gia đến từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã bước đầu phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời được chia sẻ, chuyển giao cho một số cơ sở y tế trong tỉnh để ứng dụng.

Lãnh đạo Hội Y dược tỉnh Phú Thọ tặng lẵng hoa chúc mừng.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn về lĩnh vực dược lâm sàng giữa các cơ sở y tế trong tỉnh; giới thiệu, ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, tiêu biểu là công cụ TBMEDICARE-AI; thúc đẩy, chuyển giao và nâng cao chất lượng sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế.

Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết chuyển giao công cụ thông tin thuốc TB MEDICARE - AI giữa Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba và một số Trung tâm y tế khu vực trong tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba ký kết chuyển giao công cụ thông tin thuốc TB MEDICARE - AI với đại diện các Trung tâm y tế khu vực trong tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Y tế biểu dương tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba. Đồng thời đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; lấy người bệnh làm trung tâm, lấy chất lượng khám chữa bệnh làm thước đo giá trị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện.

Đồng thời, đánh giá kỹ lưỡng, hoàn thiện công cụ TBMedicare - Al sau quá trình chuyển giao để hệ thống hoạt động ngày càng thông minh, chính xác và hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ, dược sĩ lâm sàng. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về chuyên môn và cơ sở vật chất để tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân trong tình hình mới...

Lê Hoàng