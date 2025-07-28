Hội tụ để phát triển

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới không chỉ đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính, mà sâu xa hơn, đó là sự kết tinh của ba không gian văn hóa – địa lý – kinh tế giàu tiềm năng. Một cội nguồn linh thiêng, một vùng đất trung tâm, một cực tăng trưởng mới đang từng bước hình thành trên bản đồ phát triển quốc gia.

Vùng đất địa linh – nơi phát tích dân tộc

Tỉnh Phú Thọ mới là vùng đất thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Không phải ngẫu nhiên nơi đây được chọn làm nơi dựng nước của các Vua Hùng từ hàng nghìn năm trước. Cái tên Đất Tổ không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn là bản sắc chính trị – xã hội đặc trưng, đại diện cho nguồn cội và tinh thần đoàn kết dân tộc. Sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương, được tổ chức hàng năm tại Khu di tích Đền Hùng, đã vượt qua khuôn khổ lễ hội để trở thành ngày hội lớn của cả dân tộc. Từ Phú Thọ, những giá trị văn hóa truyền thống đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa tinh thần cho bao thế hệ người Việt trong hành trình dựng xây đất nước.

Nay, với sự sáp nhập thêm 2 tỉnh Hòa Bình và Vĩnh Phúc, cội nguồn dân tộc lại được mở rộng cả về không gian và nội hàm. Không chỉ là nơi khai sinh nhà nước Văn Lang, Phú Thọ mới còn là nơi kết nối ba không gian văn hóa lớn: vùng trung du Bắc Bộ, vùng Tây Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là sự hội tụ mang tính lịch sử, không chỉ tạo ra một đơn vị hành chính mới, mà còn định hình một thực thể văn hóa – xã hội có chiều sâu, có bản sắc, có tầm vóc phát triển dài hạn.

Vị trí chiến lược – điểm trung chuyển vùng động lực Bắc Bộ

Một trong những lợi thế nổi bật của tỉnh Phú Thọ mới chính là vị trí địa lý. Tọa lạc tại trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, giáp ranh Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh phát triển khác như Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Ninh Bình và Thái Nguyên, Phú Thọ mới được xem là mắt xích chiến lược trong kết nối khu vực Tây Bắc với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây là nơi giao thoa giữa các hành lang phát triển kinh tế – giao thông lớn như hành lang Hà Nội – Lào Cai – Côn Minh, hành lang quốc lộ 6 nối Hà Nội với Tây Bắc, cũng như trục hành lang sông Hồng từ thượng nguồn về hạ lưu.

Hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối dọc trục hành lang sông Hồng từ thượng nguồn về phía hạ lưu là lợi thế quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội.

Chính vị trí này khiến Phú Thọ mới trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, giao thương, dịch vụ của cả vùng, là cửa ngõ tiếp cận thị trường lớn với gần 30 triệu dân quanh vùng, là điểm đến đầu tư đầy hứa hẹn trong tương lai. Các chuyên gia quy hoạch đánh giá cao tiềm năng của tỉnh trong vai trò là trung tâm logistics, vùng phát triển đô thị vệ tinh và vùng công nghiệp hỗ trợ chiến lược cho các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc.

Hạ tầng giao thông đa phương thức – đòn bẩy phát triển

Với hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, Phú Thọ mới đang sở hữu những trục kết nối mạnh mẽ nhất trong khu vực. Tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai chạy dọc tỉnh từ đông nam lên tây bắc, kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội và khu vực biên giới Lào Cai, đóng vai trò là xương sống phát triển kinh tế và dịch vụ logistics.

Hệ thống quốc lộ gồm QL2, QL6, QL32, QL70, QL21 và QL32C tạo thành mạng lưới liên hoàn, giúp kết nối hiệu quả các trung tâm huyện, thị trong tỉnh với vùng phụ cận. Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai chạy qua Việt Trì, Phú Thọ, Hạ Hòa cho phép vận chuyển hàng hóa, hành khách thuận lợi. Đường thủy nội địa trên các tuyến sông lớn như sông Hồng, sông Lô, sông Đà, sông Bứa đóng vai trò không nhỏ trong luân chuyển hàng hóa và phát triển du lịch đường sông.

Ngoài ra, với khoảng cách chỉ khoảng 60km đến sân bay Nội Bài, kết hợp các tuyến đường kết nối nhanh với Thủ đô, tỉnh có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các ngành kinh tế mở.

Không gian kinh tế đa dạng – từ nông nghiệp hữu cơ đến công nghiệp hiện đại

Không chỉ có lợi thế giao thông, Phú Thọ mới còn sở hữu một không gian kinh tế đa dạng và đầy tiềm năng. Vùng phía đông (trước đây thuộc Vĩnh Phúc) đang trở thành cực phát triển công nghiệp – dịch vụ – đô thị với các khu công nghiệp lớn như Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện, Nam Bình Xuyên, Nam Phúc Yên... Các ngành công nghiệp điện tử, ô tô, cơ khí chính xác, logistics và công nghiệp hỗ trợ đang phát triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào ngân sách và giải quyết việc làm.

Phú Thọ có tiềm năng lớn về nông nghiệp giá trị cao như sản phẩm chè Tân Sơn nổi tiếng miền Bắc

Trong khi đó, khu vực trung tâm Phú Thọ (phường Việt Trì và vùng phụ cận) giữ vai trò là trung tâm hành chính – chính trị – văn hóa của tỉnh. Hệ thống hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa được đầu tư đồng bộ, từng bước xây dựng hình mẫu thành phố thông minh, đáng sống, có sức lan tỏa vùng.

Vùng phía tây và tây nam (khu vực Hòa Bình cũ và các huyện miền núi Phú Thọ) được xác định là vùng phát triển nông – lâm nghiệp, dược liệu và du lịch sinh thái. Đây là nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông nghiệp hữu cơ, trồng cây dược liệu quý, khai thác nước khoáng nóng (như Kim Bôi, Thanh Thủy) và phát triển các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc Mường, Dao, Tày...

Vùng địa linh tạo thế phát triển bền vững

Phú Thọ mới là một trong những địa phương hiếm hoi có sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên, con người và di sản văn hóa. Về tự nhiên, tỉnh có địa hình đa dạng từ đồng bằng, trung du đến núi cao, khí hậu ôn hòa, nguồn nước dồi dào. Các mỏ khoáng sản như đá vôi, đất sét, cao lanh, than nâu, đặc biệt là các nguồn nước khoáng nóng có thể khai thác lâu dài phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng, dược phẩm và du lịch nghỉ dưỡng.

Sinh sống nơi phát tích của dân tộc, Người Phú Thọ có truyền thống yêu nước nồng nàn, dũng cảm trong chiến đấu giữ gìn bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm; có tinh thần năng động, sáng tạo, hăng say trong lao động với nhiều gương điển hình suốt chiều dài lịch sử.

Du lịch được coi là thế mạnh vượt trội của tỉnh

Tỉnh còn có mạng lưới di sản văn hóa phong phú với hệ thống lễ hội dân gian, các làng nghề truyền thống, không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số cùng hàng trăm di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng. Những giá trị này không chỉ tạo nền tảng cho phát triển du lịch mà còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng bản sắc tỉnh mới.

Mô hình hành chính mới – hướng tới chính quyền phục vụ hiện đại

Việc hình thành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập đang được tỉnh Phú Thọ mới triển khai đồng bộ và linh hoạt. Từ đầu tháng 7/2025, toàn bộ hệ thống chính quyền cấp xã và cấp huyện được tổ chức lại theo mô hình tinh gọn, hiệu quả, tập trung phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động nền nếp, ứng dụng công nghệ số, giảm thủ tục, tăng hiệu quả xử lý hồ sơ. Các chỉ số về tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ xử lý đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân đều có xu hướng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong giai đoạn chuyển đổi như hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, kết nối phần mềm, cấp tài khoản và chữ ký số cho cán bộ, chuẩn hóa quy trình xử lý nội bộ. Sự vào cuộc của các sở, ngành chuyên môn, sự chủ động của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân đang giúp mô hình hành chính mới sớm đi vào ổn định.

Cực tăng trưởng mới của miền Bắc

Tất cả những lợi thế và tiềm năng kể trên đang tạo ra động lực mới để Phú Thọ vươn mình mạnh mẽ trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, thì Phú Thọ chính là điển hình của sự hội tụ - cả về địa lý, văn hóa, tài nguyên và tư duy phát triển.

Với khát vọng hiện đại hóa, với nền tảng lịch sử – văn hóa sâu sắc, với đội ngũ cán bộ và nhân dân năng động, sáng tạo, tỉnh Phú Thọ mới sẽ không chỉ là nơi giữ gìn cội nguồn dân tộc mà còn là nơi kiến tạo tương lai. Một tương lai có quá khứ và hiện đại cùng song hành, nơi bản sắc và hội nhập cùng hòa quyện, nơi mỗi người dân đều có quyền kỳ vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững.

