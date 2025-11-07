Hôm nay Quốc hội thảo luận về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia

{title}
Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về 4 dự án luật và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Quốc hội làm việc tại nghị trường.
Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 7/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 nội dung: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh mạng, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Nguồn Vietnam+
