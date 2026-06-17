Hơn 1.500 tin báo về tội phạm được giải quyết

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 14/5/2026, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Phú Thọ lắp đặt hòm thư tố giác tội phạm, tạo điều kiện để người dân cung cấp thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo thống kê, tổng số tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố phải giải quyết là 1.958 tin. Trong đó, đã giải quyết 1.546 tin, đạt tỷ lệ 79%; 412 tin còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn. Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm mọi quyết định tố tụng đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn bảo đảm sự giám sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát nhân dân theo thẩm quyền. Nhờ đó, chất lượng giải quyết nguồn tin về tội phạm tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới.

Đáng chú ý, trong kỳ không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Kết quả trên góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Thơ