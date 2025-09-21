Thể thao
Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng

Ngày 21/9, tại Nhà đa năng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Giải Vô địch Cúp Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng năm 2025.

Đây là lần đầu tiên, một giải võ thuật quy mô được tổ chức cho sinh viên tại tỉnh Phú Thọ. Giải đấu có sự tham dự của hơn 200 vận động viên đến từ 13 đơn vị. Các vận động viên đều đang là sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các địa phương lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Các võ sinh tranh tài ở hai nội dung là quyền biểu diễn Kata và đối kháng Kumite ở nhiều hạng cân khác nhau của nam và nữ.

Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng Liên đoàn võ thuật tỉnh Phú Thọ trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng

Những trận đấu ở nội dung đối kháng Kumite đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao

Sau một ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận đấu và màn biểu diễn đẹp mắt, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các võ sinh đạt thành tích cao. Đồng thời, trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đoàn vận động viên giành nhiều huy chương.

Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng

Màn biểu diễn đối luyện đẹp mắt đã thể hiện tinh thần của môn phái Karate và để lại ấn tượng với khán giả

Hơn 200 vận động viên tham dự Giải Karate sinh viên Phú Thọ mở rộng

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao ở các nội dung

Thông qua giải nhằm tạo điều kiện cho các VĐV là sinh viên đến từ các địa phương ở miền Bắc tham gia thi đấu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần lan toả phong trào luyện tập Karate trên quê hương Đất Tổ, đặc biệt là trong giới sinh viên, giúp thế hệ trẻ ngày càng đam mê với Karate nói riêng và võ thuật nói chung. Đồng thời, giúp bộ môn Karate của tỉnh tuyển chọn thêm những võ sinh có năng khiếu và tài năng để tham dự các giải thi đấu thành tích cao trong thời gian tới.

