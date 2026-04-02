Hơn 300 nghệ nhân, đồng bào tham dự Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 17-19/4 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc của 34 tỉnh, thành phố sẽ tham gia sự kiện.

Hướng tới Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Hoạt động nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác văn hóa dân tộc; phát huy vai trò của nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, chủ thể văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2026 sẽ có sự tham gia của khoảng hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc của 34 tỉnh, thành phố. Huy động khoảng 125 đồng bào gồm: 40 đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer (tỉnh Vĩnh Long); 25 đồng bào dân tộc Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng); 30 đồng bào dân tộc Thái (tỉnh Thanh Hóa); 30 đồng bào dân tộc Tày (tỉnh Quảng Ninh); hơn 100 nghệ nhân, đồng bào của 16 nhóm đồng bào, 11 địa phương đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động gắn kết giữa tôn vinh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa: Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín;

Báo công, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy truyền thống.

Hoạt động trình diễn giới thiệu di sản, văn hóa các địa phương gồm: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Vĩnh Long; Sắc màu văn hóa dân tộc Chu Ru tỉnh Lâm Đồng; Sắc màu văn hóa dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa; Sắc màu văn hóa dân tộc Tày tỉnh Quảng Ninh sẽ mang đến bức tranh sinh động về sắc màu văn hóa các dân tộc.

Trong đó, các lễ hội, nghi lễ đặc sắc được giới thiệu tái hiện như: Lễ hội Ok Om Bok (còn gọi là Lễ cúng trăng) của dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long; Lễ cúng mừng lúa mới - Mơ nhum bok koh của dân tộc Chu Ru; Lễ cưới hai lần của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa; Nghi lễ nhận và dạy con tràng nhập môn (hay còn gọi là son tràng) của dân tộc Tày tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó là các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, ẩm thực, sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của các địa phương.

Song song là không gian giao lưu cộng đồng các dân tộc chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với nhiều hoạt động gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc; tham quan, trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, lửa trại kết nối cộng đồng tạo không khí ngày hội đầm ấm, thắm tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó là hoạt động của 16 nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Giới thiệu, tái hiện nét văn hóa trong cuộc sống hằng ngày, phong tục tập quán, nghi lễ, trang phục, dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian...

Các hoạt động tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, trải nghiệm và thụ hưởng những giá trị văn hóa của Nhân dân và du khách. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong việc gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, tôn vinh, ghi nhận các cá nhân tiêu biểu là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, gìn giữ phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) không chỉ là dịp quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn góp phần thúc đẩy bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Theo chinhphu.vn